Životní forma? Nevím, doufám, že nějaké góly ještě přidám, říká plzeňský Bucha

Plzeňský fotbalista Pavel Bucha (25) pomohl Viktorii brankou k domácímu vítězství 2:1 nad Olomoucí v pátém kole FORTUNA:LIGY a zaznamenal čtvrtý gól v posledních pěti soutěžních zápasech. Ofenzivní záložník na tiskové konferenci nedokázal posoudit, zda má životní formu, ale doufá, že v povedených výkonech bude pokračovat.

Bucha v této ligové sezoně skóroval třikrát, další trefu přidal v kvalifikaci Evropské konferenční ligy. Už v srpnu tak téměř vyrovnal svou celkovou střeleckou bilanci z minulého ročníku, v němž nastřílel pět soutěžních branek. "Forma je to dobrá. Nevím, jestli životní. Doufám, že bude pokračovat a gólů přidám ještě víc," řekl Bucha novinářům.

Olomoucký tým poslal do vedení ve 27. minutě Juraj Chvátal, ale Viktoria dokonala obrat v nastaveném čase prvního poločasu po hlavičce kapitána Lukáše Hejdy a Buchově tvrdé ráně k tyči. "Těžký zápas s dobrým koncem. Klíčové bylo asi to otočení průběhu v první půli. Ve druhé půli jsme to chytře hlídali a ubojovali," uvedl bývalý reprezentant do 21 let.

Hodnocení hráčů. Livesport

Domácí cítili, že po vyrovnání mohou Sigmu pokořit ještě jednou. "Chtěli jsme toho využít. Říká se, že po gólu většinou je pár minut krizová situace, kdy mužstvo není úplně soustředěné a dá se toho využít. Dobře, že za pár minut padl ještě druhý gól. Před poločasem to bylo hrozně důležité," mínil někdejší hráč Slavie a Mladé Boleslavi.

Svěřenci trenéra Miroslava Koubka vyhráli šestý soutěžní zápas po sobě a dobře se naladili na čtvrteční úvodní duel závěrečného play off Konferenční ligy na hřišti kazachstánského Tobolu Kostanaj. "Byl bych s tím opatrný, ale cítím z mužstva, že si to nějakým způsobem sedá. Nabíráme sebevědomí, že dáváme góly a vyhráváme zápasy. Doufám, že nějaká vítězná série se nám povede a výhry budou přibývat," prohlásil Bucha.

"Doufám, že vzhledem k naší formě jsme na dvojzápas s Tobolem připraveni. Hlavně v hlavách a sebevědomím. Snad se nám to podaří zvládnout, protože určitě všichni tady chceme hrát skupinu Konferenční ligy a mít zajímavější podzim," dodal rodák z Mělníku.

Tabulka FORTUNA:LIGY. Livesport

Přehled zápasu Plzeň – Olomouc 2:1