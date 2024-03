Bilbao zareagovalo na zaváhání Atlétika, Alavés spasil nečekaný střelec. Real naděloval

Bilbao zvítězilo ve 28. kole La Ligy na hřišti Las Palmas 2:0 a přiblížilo se čtvrtému Atlétiku, které v sobotu nečekaně padlo s Cádizem, na dva body. Rozhodující trefu obstaral po půlhodině hry Gorka Guruzeta a potvrdil pozici nejlepšího střelce týmu. Alavés přetlačil Vallecano 1:0, ze série pěti duelů bez vítězství jej vyvedl obránce Andoni Gorosabel, jenž se ve 27 letech prosadil v nejvyšší španělské soutěži vůbec poprvé. Real Madrid deklasoval Cealtu Vigo 4:0 i díky premiérové trefě tureckého mladíka Ardy Gülera.

Poprvé se červenobílí dostali k zakončení v deváté minutě. Yuri Berchiche se uvolnil na levé straně, poslal centr do pokutového území, v němž našel Oihana Sanceta, který zblízka hlavičkoval vysoko nad. Výrazně lépe mířil po odehrané půlhodině Guruzeta. Z okraje malého vápna nasměroval hlavou balon doprostřed branky, s čímž si Álvaro Valles nedokázal poradit.

O několik minut později mohl po rohovém kopu odpovědět na druhé straně hřiště Coco, jeho pokus však pouze proletěl kolem levé tyče. Brzy po návratu ze šaten se žlutomodří dostali do nebezpečné situace, když Sergi Cardona připravil míč pro Kiriana Rodrígueze, jenž z hranice penalty mířil těsně vedle. Naopak Rojiblancos se radovali ze druhé trefy.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

V 66. minutě Coco ve snaze odhlavičkovat balon v souboji s Danim Vivianem po rohu zamířil k tyči vlastní brány. V 79. minutě mohl nováček soutěže po střele Marvina Parka ještě zdramatizovat průběh utkání, gólová radost mu však nevydržela dlouho, neboť jeden z jeho spoluhráčů míč po cestě do sítě tečoval rukou, což neuniklo hlavnímu sudímu.

První nebezpečnou střelou vyslal v 11. minutě Jon Guridi, jenž pálil zevnitř pokutového území k pravé tyči. S jeho pokusem si však poradil Stole Dimitrievski. Následně bylo na Estadio Mendizorrotza k vidění několik dalších zakončení od obou celků, většině z nich ovšem chyběla potřebná razance i přesnost.

To se změnilo v závěru poločasu, kdy šli do vedení modrobílí. Antonio Blanco vyslal skvělým pasem z vlastní poloviny Gorosabela, který v souboji jeden na jednoho překonal hostujícího gólmana povedeným lobem.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Chvíli po změně stran pálil ze střední vzdálenosti Iván Balliu, díky teči obránce však Antonio Sivera neměl mnoho práce. O několik minut později dokázali Baskové po pěkné kombinační akci podruhé skórovat, jejich radost však netrvala dlouho, neboť brance předcházel těsný ofsajd.

Deportivo tak prohloubilo trápení Vallecana, které už desetkrát v řadě nepoznalo chuť vítězství.

Domácí se mohli ujmout vedení v sedmé minutě, hlavičku Eduarda Camavingy však lapil gólman Celty Vicente Guaita. O necelou čtvrthodinku později již tribuny na Santiago Bernabéu mohly propuknout v jásot. Po rohovém kopu sice Guaita perfektně zastavil hlavičku Antonia Rüdigera, na dvojnásobnou dorážku Viníciuse Júniora však nárok neměl

Z ostrého úhlu vyslal 10 minut před koncem prvního poločasu nebezpečnou ránu také Rodrygo, Guaita ovšem střelu na vzdálenější tyč seznačně vykopl. Ve druhé půli byla dlouho k vidění pouze mírná převaha Realu bez střeleckých příležitostí. Obraz hry přerušil až v 66. minutě Rodrygo, jeho přízemní střela zpoza vápna však mířila do rukavic gólmana.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

V 79. minutě se domácí konečně dokázali podruhé prosadit. Hlavička Rüdigera mířila sice pouze do břevna, od něj se ovšem odrazila do zad jinak výtečný výkon předvádějícího Guaity a doputovala až do sítě. Na 3:0 mohl čtyři minuty před koncem základní hrací doby zvýšit Joselu, obejít gólmana Los Celestes se mu však nepodařilo.

O pouhé dvě minuty později padla i tato meta, když si při snaze o odvrácení centru vlastní branku vsítil také Carlos Domínguez. První branku v dresu Realu si těsně před závěrečným hvizdem připsal Güler, který sám před brankářem prokázal střelecký instinkt.

Tabulka La Ligy