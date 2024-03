Porážku Getafe ve Valencii sledoval ze střídačky český mladík. Cádizu pomohl k výhře Ousou

Valencia se ve 28. kole La Ligy doma poradila s Getafe 1:0, o jedinou branku se na konci první půle postaral nejlepší střelec Netopýrů Hugo Duro. Na lavičce hostů byl sedmnáctiletý český brankář a odchovanec Sparty Djordjije Medenica, jenž do Španělska přišel před sezonou z pražské Dukly. O záchranu bojující Cádiz potřetí v řadě neprohrál, po dvou remízách bere tři body za překvapivou výhru nad čtvrtým Atlétikem. Real Sociedad se na tři body nadřel, v Granadě uspěl 3:2. Girona zdolala Osasunu 2:0 a v neúplné tabulce se posunula na druhou příčku.

Aktivní vstup domácích vyústil v 16. minutě ve střelu Sergiho Canóse, jehož pokus mířící pod břevno skvěle vytěsnil brankář David Soria. S vytrvalým tlakem Netopýrů si obrana hostů dokázala dlouho poradit. To se změnilo ve 40. minutě, kdy Duro po parádní přihrávce Canóse za obranu přeloboval gólmana a poslal svůj tým do vedení.

Po změně stran mohlo dojít k rychlé odpovědi madridského klubu. K obrovské příležitosti z bezprostřední blízkosti se totiž dostal Jaime Mata, výborně se však vytáhl brankář Giorgi Mamardashvili. V další šanci se objevil Nemanja Maksimovič, s jeho prudkým projektilem z hranice šestnáctky si ovšem opět poradil gruzínský gólman.

V 83. minutě se dostal k zakončení z blízkosti Diego López, jehož pokus však pokryl Soria. O chvíli později se na druhé straně předvedl Mamardashvili, když pokus Gastóna Álvareze vytáhl z brankové čáry. Domácí tak potvrdili, že se jim na Mestalle proti Azolunes daří, jelikož s nimi napříč soutěžemi neprohráli posedmé v řadě.

Vlažný začátek zápasu od obou týmů se rozsekl až ve 24. minutě. Rubén Sobrino vyslal ze strany milimetrový centr přesně na hlavu Juanmiho, jenž před odkrytou bránou nezaváhal. Chvíli poté mohl srovnat Samuel Lino, když se ideálně uvolnil od obránce a vystřelil, brankář Conan Ledesma byl ale připraven.

Lino se dostal před poločasovým hvizdem ještě do jedné šance, nicméně i tentokrát si vylámal zuby na argentinském gólmanovi. Ve druhé půli se s míčem na hranici šestnáctky efektně otočil Ángel Correa, který poté vyslal skákavou střelu, která skončila v náručí brankáře. Snahu hostů o vyrovnání zhatil v 64. minutě opět Juanmi.

Po dlouhém pasu za defenzivu a špatném zákroku jednoho z obránců Atlétika se totiž španělský forvard ocitl sám před gólmanem, kterého znovu prostřelil. Modročervení se i po inkasované brance nevzdali. Po prudkém centru hlavičkoval Marcos Llorente, jehož však fantasticky vychytal Ledesma.

Žlutá ponorka tak slaví důležité vítězství, k němuž jí pomohl i Aiham Ousou. Syrský obránce, který je v Cádizu na hostování z pražské Slavie, se poprvé objevil v základní sestavě a absolvoval celý duel.

S Basky to velkou část duelu vypadalo bledě, když outsidera poslal dvakrát do vedení Myrto Uzuni. Hosté ale vždy srovnali a v samotném závěru jim tři body vystřelil André Silva. Hráči ze San Sebastianu tak po dvou prohrách v domácí soutěži a vyřazení z Ligy mistrů konečně zažili chuť vítězství. A to hned popáté z posledních šesti vzájemných zápasů proti Rojiblancos.

Klidný začátek duelu byl narušen ve 13. minutě. Viktor Cygankov našel průnikovou přihrávkou na ofsajdové hraně Portua, který přízemní ranou na zadní tyč otevřel skóre. Následně se na trávník v Gironě snesl silný déšť, čehož se snažil na sklonku úvodní půlhodiny využít Johan Mojica. Kolumbijský obránce zpoza šestnáctky vyslal skákavý pokus, který ale skončil vedle.

Osasuna se ve zbytku první půle hnala za vyrovnáním a svého soupeře dokonce přestřílela, Paula Gazzanigu už ale výrazněji neohrozila. Po změně stran zahrozili jako první domácí. Daley Blind se ze stopera vysunul až do skvělé střelecké pozice v soupeřově vápně, pokus zkušeného Nizozemce ale skvělým skluzem na poslední chvíli zablokoval Jorge Herrando.

Ještě blíže druhému gólu Girony byl o chvíli později Arťom Dovbyk, jenž si v šestnáctce naskočil na centr od rohového praporku, ale Sergio Herrera fantastickým zákrokem změnu skóre nepřipustil. Pojistku mohl po úniku přidat i Cristhian Stuani, velezkušený forvard ovšem branku nepochopitelně přestřelil. Lépe si v 87. minutě počínal o 18 let mladší Sávio, jenž po přihrávce patou uklidil balon šajtlí k tyči.

