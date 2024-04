Cádiz statečně vzdoroval gigantovi, ale Barceloně stačil zásah Joaa Félixe

Fotbalisté Barcelony zvítězili ve 31. kole La Ligy na hřišti Cádizu 1:0. Xavi, jenž si ještě odpykával trest za vyloučení z duelu s Atlétikem, udělal ve spolupráci se svým bratrem Óscarem Hernándezem hned osm změn v základní sestavě oproti vystoupení v Lize mistrů. Šetření několika opor bylo na katalánském týmu zpočátku znát, postupem času nicméně Blaugranas začali přebírat otěže zápasu. To nakonec vyústilo v jedinou trefu, která ale stála za to. Joao Félix (24) se totiž před přestávkou po rohovém kopu položil do nůžek a nádherně vystřihl Barce vítězství. Její odstup na vedoucí Real Madrid tak zůstal osmibodový.

Katalánský favorit nastoupil kvůli nabitému programu ve značně obměněné sestavě. Cádiz si toho byl vědom a od počátku se prezentoval dravým fotbalem. První velkou šanci měl ve 22. minutě Javi Hernández, který z úhlu vypálil na bližší tyč.

Pozorný Marc-André ter Stegen však jeho ránu vytěsnil. Postupně se začal osmělovat také katalánský gigant a ve 37. minutě zničehonic udeřil díky Joaovi Félixovi. Portugalec se přesnými nůžkami opřel do prodlouženého centru z rohového kopu.

Krátce před poločasem Sergi Roberto parádně oslovil úplně volného Fermína Lópeze, jenž zakončoval do prakticky prázdné sítě. Když už ale všichni barcelonští fanoušci zvedali ruce nad hlavu, na brankové čáře se zjevil Víctor Chust a míč zázračně vykopl.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

V 54. minutě celý stadion vybuchl nadšením poté, co Juanmi poslal balon do sítě. Kvůli jednoznačném ofsajdu nicméně jeho trefa nemohla platit.

Krátce nato prošel obranou jako nůž máslem Joao Félix a míč následně předložil na volného Ferrána Torrese. Španělovi trvala střelba z dobré pozice moc dlouho, a jeho pokus tak zblokovala obrana. Po hodině hry se role obou hráčů otočily, ale Portugalec po Torresově centru pro změnu zakončoval nepřesně.

Tak se na hřišti pohyboval jediný střelec zápasu. Opta by Stats Perform

Piráti mohli ukořistit bod díky parádní bombě, kterou vyslal v 79. minutě střídající Diadié Samassékou, avšak Ter Stegen byl opět bezchybný. Barcelona tak prokázala dobrou formu už šestou soutěžní výhrou v řadě. V příštím kole sehraje 21. dubna ostře sledovaný duel s Realem Madrid.

Tabulka La Ligy