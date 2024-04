Yamal je nadšený, že ho Barcelona neprodala. Rád bych se stal legendou jako Messi nebo Puyol, říká

Prezident Barcelony Joan Laporta (61) potvrdil, že za stále teprve šestnáctiletého Lamineho Yamala, obdržel astronomickou nabídku ve výši 200 milionů eur (cca 5 miliard korun), nicméně neprozradil, který klub se pokusil španělského fotbalistu získat.

Samotný Yamal v rozhovoru pro Mundo Deportivo prohlásil, že je rád, že ho Barcelona odmítá prodat: "To, že Barcelona odmítla nabídku za 200 milionů eur? Jsem rád, že byla oceněna moje práce, ale soustředím se na hru. Zůstanu? Můžete si být jisti, mám smlouvu ještě na dva roky. Rád bych se stal legendou jako Messi, Iniesta, Xavi nebo Puyol," ujistil fanoušky katalánského klubu.

Yamal zároveň také doufá v to, že Xavi, který by měl po skončení akutální sezony v klubu skončit, zůstane na pozici trenéra: "Byl bych moc rád, kdyby Xavi pokračoval ve své práci, ale v šestnácti letech si nemyslím, že bych mohl jít do jeho kanceláře a požádat ho o to."

V každém fotbalovém klubu je důležité, aby zkušenější hráči spolupracovali s těmi mladšími. "Kdo mi dává nejlepší rady? Myslím, že všichni kapitáni, ti mi hodně pomáhají," prozradil o atmosféře v kabině.