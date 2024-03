Cancelo si definitivně zavřel dveře na Etihad Stadium. Manchester City je nevděčný klub, tvrdí

Obránce Joao Cancelo (29) se v médiích pustil do ostré kritiky Manchesteru City. Klub, ve kterém má stále ještě platnou smlouvu a s nímž vyhrál tři mistrovské tituly, označil za nevděčný. Fotbalista, který momentálně hostuje v Barceloně se opřel i do manažera Pepa Guardioly. Toho obvinil ze lží. Zkušený bek se netají tím, že se v budoucnu na Etihad Stadium nechce vrátit.

Devětadvacetiletý Cancelo podle listu The Sun označil slavného kouče Pepa Guardiolu za lháře. Ještě když portugalský reprezentant hrál za City, kouče údajně vytočila reakce hráče na to, že nebude zařazen do sestavy pro FA Cup. Mělo dokonce dojít k roztržce. Přednost pak opakovaně dostali v úspěšném manchesterském klubu Nathan Aké a Rico Lewis. "Tehdy bylo řečeno hodně lží. Nad nikoho jsem se nikdy nepovyšoval, ani jsem nikoho neponižoval. Byl jsem vždy týmový hráč. Můžete se zeptat Nathana i Rica," svěřil se fotbalista.

Hráč si myslí, že se Manchester City prý tehdy ukázal jako nevděčný klub. "Vadilo mi, když ty věci lidé z klubu řekli. Myslím, že během těch tří let, co jsem tam byl, jsem byl hodně důležitým hráčem," konstatoval Cancelo. "Vždy jsem všechno dělal ve prospěch klubu a udělal maximum pro úspěch," pokračoval Portugalec a nabídl i konkrétní příklad toho, kdy se obětoval ve prospěch klubu.

"Jednou jsem byl obětí přepadení, hned druhý den jsem ale hrál na Emirates proti Arsenalu. To jsou věci, na které se nezapomíná. Nechal jsem manželku a dceru doma samotné, i když byly vyděšené. Ale teď si budou lidé pamatovat hlavně to, co řekl trenér Guardiola. Má mnohem větší moc než já. Navíc mluvím pravdu, nelžu. Některé věci si ale nechávám pro sebe," dušoval se hráč, který druhou polovinu loňského roku strávil na hostování v Bayernu a nyní je na hostování v Barceloně. Katalánský klub teď doufá, že se v létě povede hráče získat na přestup. Podle SunSport si ale na krajního obránce dělá zálusk i Arsenal.

Cancelo každopádně považuje odchod z Manchesteru City jako správnou věc. Sice přišel o ceněný treble, ale nevidí v tom problém. "Odešel jsem do Bayernu a nelituji toho," nechal se pro změnu v portugalských médiích slyšet hráč. "Bylo to správné rozhodnutí. Šel jsem do klubu, který mě opravdu chtěl. A teď jsem v Barceloně, souhlasil jsem se snížením platu, ale ani v nejmenším mě to netrápí," dodal.

Cancelo odehrál za Manchester City 154 zápasů, v nichž vstřelil devět branek a přidal 22 asistencí. V anglickém klubu získal tři mistrovské tituly a Carabao Cup. V této sezóně odehrál za Barcelonu 32 zápasů ve všech soutěžích, v lize nastoupil do 22 z 29 ligových duelů.