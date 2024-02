Kylian Mbappé do Realu Madrid: Nabídka s rekordním bonusem i dres po ikoně

Velký přestup se blíží, Kylian Mbappé (25) nezůstane v příští sezoně v Paris Saint-Germain. Redakce španělské a francouzské verze Livesport Zpráv ze zdrojů blízkých Realu Madrid zjistily, jak daleko je madridský velkoklub schopen zajít, aby ofenzivní superhvězdu konečně přivedl do svých řad.

V PSG už vědí, že jejich hlavní hvězda po skončení sezony 2023/24 v klubu nezůstane. Všechny oči se proto okamžitě obrátily k Realu Madrid, který je dlouhodobě hlavním zájemcem o Mbappého služby.

Prezident madridského celku Florentino Pérez ví, že teď má ve hře o talentovaného útočníka navrch. Nemusí řešit požadavky pařížského klubu a jeho katarských majitelů, jde jen o dohodu s hráčem. A o to, na co je Mbappé ochoten přistoupit, aby mohl konečně obléknout ikonický bílý dres.

Pokud si totiž francouzský kanonýr chce skutečně splnit sen, bude muset výrazně snížit své finanční nároky. Nabídka ze Santiago Bernabéu se ani zdaleka neblíží 73 milionům eur (1,85 miliardy korun), které ročně vydělává v Paříži.

Jak zjistili kolegové ze španělské a francouzské redakce Livesport Zpráv, navrhovaná mzda určitě nepřesáhne 25 milionů eur (635 milionů korun) včetně bonusů. Tím by se Mbappé vyrovnal dalším hvězdám v týmu, jako jsou Brazilec Vinícius Junior a Angličan Jude Bellingham (ti jsou na 20 milionech a 4 v bonusech).

Pérez, který se pečlivě stará o klubové finance, nehodlá vyvolat rozkol v šatně obcházením nastavených platových hladin, které v úspěšném období klubu dobře fungují. Mbappé by se musel smířit s tím, že v Realu nebude jasným králem, ale jednou z několika hvězd, a že v kabině není místo pro ego. To je dost odlišná realita proti tomu, jak si žije v Paříži. V Parku princů má takovou moc, že se o něm v nadsázce hovoří jako o sportovním řediteli.

Ligové statistiky Kyliana Mbappého. Opta by Stats Perform

V tomhle ohledu si může vzít přiklad od Judea Bellinghama, který od první chvíle pochopil, o co v klubu jde. Díky úsilí, tvrdé práci, respektu a samozřejmě kvalitním výkonům si získal náklonnost spoluhráčů i fanoušků.

"Bílý balet" ovšem ví, že i v téhle nabídce je háček. Ačkoli bude na Mbappého čekat výrazně skromnější plat a Real jej může získat jako volného hráče bez toho, aby platil PSG přestupní částku, "zadarmo" ho rozhodně nepřivede. Podle informací španělské redakce Livesport Zpráv čeká na francouzskou hvězdu rekordní podpisový bonus, který by mohl přesáhnout 100 milionů eur (2,5 miliardy korun). To je hodně vysoká suma, byť pořád menší, než kolik by PSG požadovalo za přestup...

Hořké loučení

Mbappého příchod na Santiago Bernabéu může potěšit mnoho fanoušků, ale bude ho provázet i jedno bolestné loučení, a to s Lukou Modričem. Velezkušeného záložníka jeho druhořadá role v Ancelottiho plánech definitivně přesvědčila, že jeho čas v Madridu se chýlí ke konci.

Rodáka z chorvatského Zadaru čekají poslední měsíce s Los Blancos a částečně to souvisí se zbrusu novou hvězdnou posilou, která by měla být pro příští sezonu dokončena. Poté, co balkánský kouzelník vyklidí jeviště, by po něm hvězda PSG měla zdědit dres s desítkou.