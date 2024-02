Dotažení Mbappého přestupu do Realu brzdí pouze nejasnosti kolem marketingových práv

Dotažení Mbappého přestupu do Realu brzdí pouze nejasnosti kolem marketingových práv

Přestupu Mbappého do Realu by neměly zabránit ani poslední nejasnosti.

V pondělí ráno to sice vypadalo, že Kylian Mbappé (25) již podepsal smlouvu s Realem Madrid, zdroje Livesport Zpráv ale informace deníku Marca nepotvrzují. Podle zjištění naší francouzské a španělské redakce dojde k dohodě až po dořešení posledních detailů, které se týkají rozdělení marketingových práv a účasti mistra světa na letošních olympijských hrách.

"Od 1. července se Kylian Mbappé stane hráčem Realu Madrid, už dva týdny mají uzavřenou dohodu," uvedla Marca v pondělní zprávě. Zdroje zahraničních redakcí Livesport Zpráv tuto informaci nepotvrzují, připouštějí však, že jednání probíhají ke spokojenosti obou stran.

Platové podmínky jsou podle všeho vyřešeny. Mbappé bude nejlépe vydělávajícím hráčem Bílého baletu, ale rozdíl mezi příjmem jeho a Juda Bellinghama a Viníciuse Júniora, kteří ročně berou 20 milionů eur a další čtyři miliony v bonusech, bude minimální.

Mbappé hájí barvy PSG od léta 2017. AFP

Konkrétně by, jak Livesport Zprávy informovaly, neměl dostat víc než 25 milionů eur včetně bonusů, což by jej dostalo těsně před Toniho Kroose. Na Santiago Bernabeu měli zkrátka jasno v tom, že atmosféru v kabině nehodlají narušit tím, že Mbappé bude brát násobně víc než jeho spoluhráči.

Zároveň však měli na paměti, že je třeba mu "jít na ruku", aby se misky vah vyrovnaly a Francouz si nižší příjem nevyložil tak, že ho podceňují. Klíč k tomu, aby byl spokojený, spočívá v inovativním řešení distribuce marketingových práv, což je pro Mbappého velmi důležitý bod.

Ligové statistiky Mbappého z aktuálního ročníku. Opta by Stats Perform

Původní představa byla ponechat dohodu v poměru 50:50 s možností rozdělení 60:40 ve prospěch Francouze. Pro představu o významu tohoto podpisu si stačí připomenout skutečnost, že takové úcty se nedostalo ani Cristianu Ronaldovi. Ten se s Realem vždy dělil o příjmy z reklamy půl na půl.

Jak zjistily Livesport Zprávy, jednání o této otázce zůstávají nadále otevřená. A to proto, že Mbappého matka a agentka v jedné osobě Fayza Lamari ve snaze maximalizovat finanční výnos z činnosti svého syna požaduje po Realu vyšší procenta.

MS už vyhrál, teď by s Francií chtěl ovládnout i olympiádu. Profimedia

Další důležitou položkou jsou olympijské hry v Paříži, jichž má Mbappé velkou touhu se účastnit. Jenže by jej na ně musel jeho zaměstnavatel pustit. Ačkoli sám hráč uvedl, že pokud se tak nestane, účast na OH oželí, ve skutečnosti se na jeho touze triumfovat na OH poblíž rodného města nic nemění.

V této souvislosti Livesport Zprávy zjistily, že Bílý balet by se Mbappého účasti na hrách nebránil a francouzskou hvězdu by v úvodu jejího nového angažmá postrádal. Zdá se tedy, že ani poslední detaily nezabrání ukončení přestupové ságy s Mbappém a Realem v hlavních rolích.