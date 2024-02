Girona nedala ani gól a jen remizovala, na Real Madrid ztrácí v tabulce bod

Fotbalisté Girony hráli ve 23. kole La Ligy na své půdě s Realem Sociedad nerozhodně 0:0. V dresu Katalánců dostal míč do sítě jen Yangel Herrera (26), radost domácích příznivců však ve 24. minutě zchladil videorozhodčí, který odhalil ofsajd. Kvůli postavení mimo hru následně nemohl platit ani zásah Mikela Oyarzabala (26) na druhé straně, a diváci na Estadio Municipal de Montilivi tak poprvé v sezoně neviděli ani jeden gól. Gironistes tedy nevyužili šanci dostat se alespoň dočasně do čela tabulky, k čemuž jistě přispěla i absence zraněné útočné hvězdy Arťoma Dovbyka (26). Některá média přitom spekulovala o možném konci Ukrajincovy sezony.

První obrovskou příležitost zahodil hostující celek. Gonzalo Melero ziskem míče na vlastní polovině odstartoval rychlý brejk, který měl po přihrávce od Léa Baptistaa i zakončit z bezprostřední blízkosti. Španělský záložník však ve stoprocentní šanci úplně selhal a bránu přestřelil. Netopýři na druhé straně hřiště naložili se svým útočným výpadem mnohem lépe. Duro si ve vápně počkal na skákavý pas a z prvního doteku ho usměrnil přesně k levé tyči.

Další pohromu pro nejhorší tým v lize připravil Jaremčuk, který přesnou hlavičkou do protipohybu gólmana zdvojnásobil vedení domácích. Almería sice chvíli na to dostala balon do sítě zásluhou Edgara Gonzáleze, gól byl však kvůli hře rukou odvolán.

Regulérní trefy se fotbalisté Almeríe dočkali v 50. minutě. Sergio Arribas se i přes těsné bránění dvou protihráčů probojoval k centru z levé strany a míč propasíroval za záda Giorgiho Mamardashviliho. Po hodině hry trefil Álex Centelles loktem do obličeje domácího Diega Lópeze a byl nařízen pokutový kop.

Balon si na penaltový puntík položil Pepelu, ale následnou střelou pouze orazítkoval levou tyč. Mrzet jej to však nemuselo, jelikož jeho kolegové v obraně soupeře k vyrovnání nepustili.

Duel nezačal pro domácí celek vesele, když ve 21. minutě zatáhl za záchrannou brzdu poslední obránce Piatkowski a po přezkoumání videa uviděl červený kartonek.

Navzdory oslabení přežila Granada první půli bez úhony, naopak krátce před pauzou skórovala. Premiérový gól v evropském fotbale zaznamenal Méndez, jenž zúročil dalekonosnou přihrávku a po zemi nasměroval míč přesně k levé tyči.

Hráči Las Palmas se od začátku druhého dějství snažili zúročit početní převahu, v cestě jim však stála pevná obrana soupeře. Kýženého zásahu tak dosáhli až v 68. minutě, kdy se razantní hlavičkou prosadil střídající Pejiňo.

Fanoušci domácího celku se o chvíli později radovali z vyrovnání, gól ovšem ihned odvolal rozhodčí kvůli ofsajdu.

Nepříjemná zpráva pro baskický celek přišla už ve čtvrté minutě, kdy musel nuceně střídat Álvaro Odriozola, jehož nahradil Jon Aramburu. Po čtvrthodině hry rozehrál Viktor Cygankov nebezpečně přímý kop, nicméně Álex Remiro zakročil.

O pár minut později se již Girona radovala. Sávio přeloboval brankáře a obranu ze strany, takže Herrera mohl jednoduše dopravit míč hlavou do sítě. Mladý Brazilec se však před centrem nacházel v ofsajdu, a tak byl gól odvolán. Podobná situace nastala i na opačné straně, kde se z nedovoleného postavení prosadil dorážející Oyarzabal.

Zkraje druhé půle se do voleje zpoza vápna tvrdě opřel André Silva a jen těsně minul levou tyč. Po rychlém nástupu ale hra zpomalila a dlouho se hrálo pouze okolo šestnáctek bez výraznějšího ohrožení. Až v 72. minutě mohl skórovat Brais Méndez, který okamžitě napálil odražený balon pod břevno. Paulo Gazzaniga ovšem předvedl skvělý zákrok.

Rozhodnutí měl na noze ke konci duelu Cristhian Stuani, jenž z úhlu vystřelil kolem obránce, nicméně Remiro se proti ráně vyznamenal. V samém závěru Yan Couto přetlačil soupeře a přesně odcentroval na Herreru, který však nedokázal trefit prostor mezi třemi tyčemi.

