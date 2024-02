Být trenérem Barcelony je krutá práce, která vás vyčerpává, prohlásil Xavi

Být tak trenérem Barcelony, to by byl splněný sen. Přesně takhle určitě uvažuje celá řada koučů. Jak rádi by usedli na lavičku slavného katalánského velkoklubu. Možná si ale neuvědomují, pod jakým tlakem trenér Barcelony je. Tlačí na něj vedení klubu, fanoušci a každý krok hlídají také média. Ani sebemenší zaváhání se neodpouští. "Je to krutá práce, vyčerpávající. Pořád máte pocit, že si vás někdo neváží," překvapil média vyjádřením současný kouč Xavi Hernández (44), který po sezoně z klubu odejde.

Xavi nejprve šokoval po prohraném utkání s Villarrealem, že z katalánského klubu předčasně odejde. "V červnu opustím Barcelonu. Dostali jsme se za hranici, odkud už není návratu. Přišel čas na změnu," prohlásil poté, co jeho svěřenci dostali na domácí půdě od "Žluté ponorky" pět branek s tím, že se pro konec v klubu rozhodl už pár dní před zmíněným duelem. "Teď jen přišel čas to zveřejnit," prozradil listu Marca, z kterého cituje vyjádření kouče britský The Sun. "Nechci být pro klub problémem. Právě naopak," oznámil, že pro dobro klubu udělá cokoliv.

Bývalý vynikající záložník zdůraznil, kolikrát slyšel otázku, zda bude barcelonským Sirem Alexem Fergusonem. Oznámil, že to se nikdy nestane. "Nedovolíte mi to. Být trenérem Barcelony je tak těžké. Neustále vás někdo kritizuje a vás to ovlivňuje," posteskl si.

Barceloně se moc nedaří. Livesport

Určitě se tak nedá mluvit o práci snů. Známý klub bojoval nejen se soupeři, ale i s finančními problémy. A když se přidá zmíněný obrovský tlak ze všech stran, může být džob na lavičce Katalánců pořádně náročný a trenér si může sáhnout na dno sil. "Je to krutá práce, která vás vyčerpává. Vždycky máte pocit, že si vás někdo neváží, že se s vámi špatně zachází. Těžká je ta práce i z pohledu duševního zdraví," svěřil se Xavi.

Sám o sobě tvrdí, že se snaží na věci pohlížet s nadhledem a netrápit se zbytečnostmi a drobnými zádrhely. Vždy věří, že se je povede vyřešit. "Jsem pozitivní člověk, ale baterie se neustále vybíjí. A v určitém okamžiku si uvědomíte, že nemá smysl zůstávat," naznačil barcelonský kouč, že do takového momentu dojde na konci této sezony.