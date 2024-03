Ještě jsem nic takového nezažil, stěžoval si Ancelotti po zápase s Valencií na sudího

Trenér Realu Madrid Carlo Ancelotti (64) prohlásil, že nesouhlasí s červenou kartou, kterou záložník Jude Bellingham (20) dostal po kontroverzním závěrečném hvizdu při remíze 2:2 v La Lize ve Valencii. Rozhodčí Jesús Gil Manzano podle velezkušeného Itala při ukončování zápasu pochybil.

Dvacetiletý anglický reprezentant byl vyloučen za protesty poté, co dal sudí pokyn k ukončení zápasu těsně před tím, než Bellingham v 99. minutě vstřelil na Mestalle vítězný gól. Manzano pískl v okamžiku, kdy zamýšlená přihrávka Brahima Díaze opustila nohu směrem k Angličanově hlavě.

Hráči, trenéři i náhradníci madridského celku poté vtrhli na hřiště, aby rozhodčího konfrontovali. Bellingham si za svůj projev vysloužil červenou kartu.

"Myslím, že to, co se stalo, nemá obdoby. Ještě jsem nic takového nezažil," řekl Ancelotti novinářům. "Měli jsme míč v držení. Hra měla skončit už v momentě, kdy měla balon Valencia. Vadí nám červená karta pro Bellinghama, protože neřekl nic urážlivého. Byl jen očividně frustrovaný," dodal italský kouč. Bellingham podle něj použil běžnou anglickou nadávku, když se rozhodčího snažil přesvědčit, že to byl gól.

Real Madrid vede tabulku před Gironou. (2.3.) Livesport

I přes druhou remízu z posledních třech ligových zápasů zůstává madridský celek v čele tabulky La Ligy se sedmibodovým náskokem před druhou Gironou, která v neděli zavítá na Mallorku.