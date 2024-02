Povedlo se nám to skvěle. Vinícius je nejlepší fotbalista na světě, smekl Ancelotti po Gironě

Až nečekaně jednostrannou záležitost přineslo ostře sledované měření sil dvou nejlepších týmů dosavadního průběhu letošní sezony španělské ligy. Real Madrid včera hostil Gironu, katalánského soupeře nešetřil a vyhrál vysoko 4:0.

"Ano, byl to náš nejlepší výkon v sezoně. Museli jsme se vypořádat s dalšími ztrátami a nepříjemnostmi a povedlo se nám to skvěle. Dělám maximum pro to, abych z hráčů dostal to nejlepší, to oni jsou klíčem ke všemu," hlásil po závěrečném hvizdu spokojený trenér Carlo Ancelotti.

Real Madrid měl vynikající start a už v šesté minutě otevřel skóre Vinícius Júnior. Poločasovou pauzu orámoval patnáctým a šestnáctým ligovým zásahem sezony Jude Bellingham a po hodině hry dal výsledku konečnou podobu Rodrygo. "Vinícius Júnior odehrál špičkový zápas, v téhle formě je nejlepším fotbalistou světa. Druhým nejlepším hráčem je Bellingham, následují Rodrygo, Valverde, Camavinga...," nešetřil italský kouč superlativy na adresy svých svěřenců.

Jude Bellingham zazářil v zápase s Gironou. Opta by Stats Perform / Profimedia

Real Madrid dominoval, soupeři nepovolil ani jednu přímou střelu mezi tyče a statistika je o to pozoruhodnější, že Ancelotti musel opětovně improvizovat ve středu obrany. Na sobotní odpoledne dokonce neměl k dispozici ani jednoho čistokrevného stopera - od začátku sezony je mimo hru Éder Militão, společnost na marodce mu dělali David Alaba s Nachem a ze hry na poslední chvíli znovu vypadl Antonio Rüdiger. Německý reprezentant si obnovil svalové zranění, zaskočit tak museli Aurélien Tchouaméni a Dani Carvajal.

"Není na to zvyklý a na místě středního obránce ani netrénuje. Ale řekl mi, že mu je jedno, na jaké pozici v obraně nastoupí. Vypadalo to, jako kdyby na pozici stopera odehrál 400. zápas kariéry," chválí Ancelotti Carvajala.

Podrobné statistiky Daniho Carvajala. Opta by Stats Perform / Profimedia

Královský velkoklub si na čele tabulky LaLigy vypracoval pětibodový náskok a může se koncentrovat na osmifinále Ligy mistrů, v tom ho čeká RB Lipsko a už příští týden je na programu první duel. Do sestavy by se měl vrátit Nacho, do péče lékařů se naopak čerstvě svěřil Bellingham, záložník včera utrpěl zranění kotníku. "Má podvrtnutý kotník a v neděli ho čekají vyšetření, snad bude na úterý připraven. Ale i bez něho jsme hráli dobře, svým dílem k tomu přispěli všichni ostatní," nechal se dále slyšet Ancelotti.

Girona včera zaznamenala teprve druhou ligovou porážku a opět nestačila právě na Real Madrid, už koncem září mu doma podlehla 0:3. Dvě nepovedená vystoupení proti Bílému baletu nic nemění na zatím báječné sezoně a průběžném druhém místě, na záda se Kataláncům dívají a minimálně ještě několik dní dívat budou Barcelona i Atlético Madrid.

Podrobné statistiky utkání. Opta by Stats Perform

"Podali jsme špatný výkon, chtěli jsme sázet na souboje jeden na jednoho a proti hráčům Realu to v jejich nejlepší formě nešlo. Týmu nemám co vytknout, prostě nejsme na takové úrovni jako Real Madrid. Dnešní zápas nám ale pomůže k dalšímu zlepšení, sezona je stále neuvěřitelná. Stále nám chybí jeden nebo dva kroky, dnes jsem ani na vteřinu necítil, že bychom mohli vyhrát. Avšak stále si žijeme svůj sen," hodnotil trenér Girony Míchel.

"V ligové soutěži před sebou máme ještě velký kus cesty a čeká nás spousta práce. Jsme čtvrtým kandidátem na Ligu mistrů, naší soutěž tvoří Athletic, Real Sociedad, Betis, Valencia... Čeká nás boj o Evropu," dodal.