Překvapení víkendu podle dat: Villarreal se trápí v obraně, Rio Ave spoléhá na ghanskou hrozbu

Kdo vyhraje? Klíčová otázka, kterou denně řeší sportovní fanoušci a odborníci po celém světě. Většinou se však řídí spíš pocity a vlastními dojmy než nezpochybnitelnými čísly. Správná odpověď na tento dotaz může být přitom leckdy velice hodnotná. Zvlášť, pokud se jedná o zaváhání favorita. Livesport Zprávy proto vždy v pátek přinášejí ve spolupráci s týmem analytiků z české datové společnosti 11Hacks právě rozbory zápasů, v nichž podle čísel může dojít k (ne)očekávanému výsledku.

V páteční předehrávce 25. kola španělské LaLigy favorizují sázkové kanceláře domácí Villarreal, jehož hráče ovšem proti Getafe nečeká rozhodně nic jednoduchého. Žlutá ponorka ani po listopadovém příchodu nového trenéra Marcelina příliš často nevítězí a sráží ji především špatně fungující defenziva.

Pod novým vedením tým povolí průměrně 1,48 očekávaných branek na zápas, což je mezi všemi ligovými celky čtvrtý nejhorší výsledek. Větší objem nebezpečných šancí v tomto období nechala soupeřům už pouze Almería, Las Palmas a ofenzivně laděná Girona. Nebýt velmi dobře chytajícího gólmana Filipa Jörgensena, mohl by se Villarreal pohybovat nebezpečně blízko sestupovým pozicím.

Kvalita obran LaLigy od loňského 24. listopadu. 11Hacks / Livesport

Aktuálně navíc musí řešit také několik nepříjemných absencí. Koloritem jsou vleklé zdravotní problémy stopera Erica Baillyho, velký otazník však visí také nad startem Juana Foytha, který se řadí mezi nejlépe bránící beky aktuálního ročníku soutěže. Zcela jistě pak bude chybět veterán Dani Parejo. Ten ve středu hřiště vyniká nejenom svými defenzivními schopnostmi, ale je také velmi důležitý v rozehrávce.

Getafe by naproti tomu mělo k utkání vycestovat v plné síle. Při analýze téhož časového období počínaje listopadem je obrana hostů v ligovém srovnání průměrná a stejně jako v případě Villarrealu je podpořena slušnými výkony brankáře Davida Sorii, který je podle matematických modelů v kvalitě chytání zhruba na stejné úrovni jako jeho protějšek Sörensen.

Kde bude mít Villarreal navrch, je útok. Zatímco Getafe je znovu spíš průměrné, Villarreal je v posledních třech měsících ve finální třetině velmi aktivní a vytváří si velký objem střel z nebezpečných prostorů. V celkovém xG je dokázaly přeskočit jen Barcelona a oba nejslavnější madridské kluby. Gerard Moreno s Alexanderem Sörlothem prožívají výborné časy a pro soupeře budou opět velkou hrozbou. Kvůli nedostatkům v obraně je ale minimálně remíza velmi pravděpodobným výsledkem.

Rio Ave se v aktuální sezoně Liga Portugal potácí na hraně sestupového pásma. A to i přesto, že už čtyři zápasy v řadě neprohrálo a mohlo slavit třeba také zisk cenného bodu na půdě třetího FC Porto. Ba co víc, podle datové metriky očekávaných bodů, která zohledňuje výkony na obou koncích hřiště, by mu měla patřit průběžná osmá příčka ligové tabulky. A to se šestibodovým náskokem na Famalicao.

Zatímco defenzivně jsou na tom oba týmy velice podobně, směrem dopředu viditelně vyčnívá hostující celek. Famalicao dokonce patří z hlediska kvality vytvořených šancí zhruba na úroveň posledního Chavesu. Rio Ave navíc může počítat s návratem Emmanuela Boatenga, jednoho ze svých klíčových ofenzivních hráčů. Ghanský útočník vyniká výborným pohybem uvnitř šestnáctky, a pokud se dostane ke střele, povětšinou se jedná o velmi nebezpečný pokus z centrálního prostoru.

Boateng je jedním z lídrů v metrice očekávaných gólů, v níž momentálně dosahuje lepších výkonů než opěvovaný Viktor Gyökeres ze Sportingu Lisabon nebo Evanilson z Porta. Spoluhráči se Boatenga velmi často snaží nacházet pasy po zemi v těsné blízkosti vápna nebo přihrávkami z cutback zón a jsou ve svém snažení velmi efektivní. Famalicao má navíc při bránění těchto situací zjevné problémy.

Domácí naopak budou chtít co nejvíc vytěžit ze skvělé hry ve vzduchu. V úspěšnosti ofenzivních hlaviček jsou dokonce tím nejlepším týmem ligy. Centry ze strany sice bude pro Rio Ave velmi těžké odvracet, jeho defenzivní hráči však zároveň velmi dobře brání pasy z hloubky a stejně si počínají také při odvracení standardních situací.

V utkání dvou týmů, které neoplývají zrovna dvakrát oslnivou formou, nebude o motivaci nouze. Zatímco domácí mohou zaútočit na pozice zajišťující účast v play off o Evropskou ligu, hosté se pohybují nebezpečně blízko sestupovým vodám, do nichž ale výkonnostně rozhodně nepatří. Podle metriky očekávaných bodů by měli být osmí, zhruba o bod před svým sobotním soupeřem.

Excelsior nastoupí do derby s jasnou taktikou. Prezentuje se totiž nejhlubším obranným blokem v lize, který do velké míry spoléhá na rychlé brejky, což jasně ukazují také data. Průměrně zaznamená čtyři na zápas, což je čtvrtý nejvyšší objem ze všech, a tvoří si z nich třetí nejnebezpečnější střely, hned za PSV a Feyenoordem. Po zisku míče se snaží jít co nejrychleji nahoru a ohrozit branku soupeře. Sparta z takových situací povolila už víc než 11 očekávaných branek, což znamená, že hůř jsou na tom už pouze tři další týmy.

Spíš než kreativní řešení jsou tedy v podání Excelsioru k vidění situace, kdy se snaží co nejrychleji zaútočit po straně a poslat do vápna centr nebo zpětnou přihrávku z krajních prostorů v blízkosti šestnáctky. Sparta má s jejich zachytáváním velké problémy, jak už ostatně ukázal jejich první vzájemný zápas v sezoně. Ten Excelsior jasně ovládl, jak z pohledu kontroly hry, tak i vytvořených šancí.