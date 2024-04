Premiéra v El Clásiku? Snil jsem o tom, že budu hrát za klub svého života, říká Cubarsí

Španělsko se připravuje na slavné El Clásico. Ostře sledovaný duel napíše už svůj 257. příběh, pro Paua Cubarsího (17) to však bude první zkušenost se slavným měřením sil. Pokud dá Xavi (44) mladému obránci šanci, odehraje svůj první zápas proti Realu na stadionu soupeře v neděli 21. dubna.

Cubarsí vtrhl na světovou fotbalovou scénu jako vichřice a krátce po prvních výkonech v barvách Barcelony se na něj ze všech stran valila slova chvály. V březnu dokonce oblékl dres seniorské španělské reprezentace, když zasáhl do duelů s Kolumbií a Brazílií.

Nyní před talentovaným obráncem stojí další velká výzva – derby proti Realu na Santiago Bernabéu. Blaugranas míří do hlavního města s vědomím, že pouze výhra jim pomůže udržet si určitou míru naděje na obhajobu titulu v La Lize. Los Blancos si na totiž čele tabulky vybudovali osmibodový náskok před svými věčnými soupeři.

O titulu je v La Lize nejspíše rozhodnuto. Livesport

Katalánci musí překonat frustraci z vypadnutí z Ligy mistrů. Právě Cubarsího odhodlání a aktivita jsou klíčem k nedávnému oživení hry Barcelony, v jejíž základní sestavě teenager figuruje od konce ledna.

"Musíme do toho dát všechno, dát do toho 200 %, abychom se v neděli pokusili uhrát dobrý výsledek. Jsme ve velmi složité situaci, ale musíme to změnit," řekl mladík, který by nemusel chybět ani v nominaci na EURO 2024.

Španělův raketový vzestup pokračuje a střetu s největšími rivaly se neobává. "Když jsem byl malý, snil jsem o tom, že budu hrát tyto zápasy a reprezentovat klub svého života," řekl. Pokud Cubarsí v Madridu skutečně nastoupí, prodlouží svou sérii 12 ligových startů v řadě.