Ramos viděl už 29. červenou kartu v kariéře. Nebude se to opakovat, omlouval se fanouškům

Španělský mistr světa a dvojnásobný evropský šampion Sergio Ramos (37) znovu navýšil nelichotivý rekord španělské fotbalové ligy v počtu vyloučení. Zkušený stoper Sevilly při nedělní porážce 1:2 s Realem Sociedad dostal 29. červenou kartu v profesionální kariéře a 21. v La Lize.

Ramos byl vyloučen v 88. minutě za stavu 1:2 po ostrém skluzu na unikajícího Braise Méndeze. Sudí mu nejprve udělil "pouze" druhou žlutou kartu, po poradě u videa ale změnil verdikt a zkušenému obránci ukázal přímo červenou kartu. Záhy byl navíc za protesty vyloučen i kapitán Jesús Navas.

"Sergio trefil míč a pak trochu nohu, to je prostě fotbal. Nepřišlo mi to jako zákrok na červenou kartu, ale sudí se tak zkrátka rozhodl. I ve druhém případě to určitě mohl vyřešit jinak, vždyť Jesúsovi je 38 let, je to velký profesionál," zastal se svých svěřenců kouč Diego Alonso v rozhovoru pro streamovací službu DAZN.

Navas dostal ve 484. zápase ve španělské lize první červenou kartu a po utkání se omluvil na sociální síti X. "Omlouvám se fanoušků i spoluhráčům. Něco takového se mi stalo poprvé a už se to nebude opakovat," napsal.

Ramos byl vyloučen poprvé od letního návratu do mateřského klubu, kde před takřka 20 lety začal profesionální kariéru. Bývalý hráč Realu Madrid a Paris St. Germain je v tomto tisíciletí s 29 červenými kartami suverénně nejtrestanějším hráčem před Mexičanem Rafaelem Márquezem (21) a Brazilcem Felipem Melem (20). Seville, která je až na 15. místě tabulky, tak minimálně v dalším ligovém kole proti Villarrealu nepomůže.