Splněný sen, nezapomenutelný den. Sergia Ramose vítaly v Seville davy fanoušků

S číslem 4 na zádech. Za účasti desetitisíců fanoušků FC Sevilla. S dědečkem, který se na něj díval z nebe. Obránce Sergio Ramos (37) na středu 6. září 2023 nikdy nezapomene. Byl to den, kdy se vrátil na místo, kde zažil tolik emocí a které mu dalo příležitost odstartovat jeho úspěšnou profesionální kariéru. Po 18 letech znovu oblékne po přestupu z PSG dres svého mateřského klubu.

Byl to okamžik, který mu uklidnil duši a vrátil jej do minulosti. Do chvíle, kdy v 17 letech debutoval v prvním týmu Sevilly a brzy se stal miláčkem tribun stadionu Sáncheze Pizjuána. Až do chvíle, kdy odešel. Za přítomnosti celé své rodiny a blízkých přátel byl Sergio Ramos při oficiální prezentaci transferu nadšený. Nešlo přitom o jednoduchou finanční operaci. Klub se potýkal s problémy, i proto prezident Pepe Castro vyzdvihl Ramosovo úsilí, které vynaložil na to, aby se mohl vrátit. Poté si vzala slovo legenda. O čem všem mluvila?

O očekávání

"Nezapomenutelný den. Návrat domů po 18 letech... Jsem zpátky a cítím hrdost a vzrušení, obklopen svými blízkými. Je to splněný sen. Děkuji fanouškům a všem lidem ze Sevilly, že mi znovu otevřeli dveře. Odcházel jsem jako svobodný kluk. Teď se vracím s manželkou a čtyřmi dětmi. Nemělo smysl myslet na nic jiného, když se mi naskytla tato příležitost. Vzpomínám na Antonia Puertu (zesnulého bývalého spoluhráče ze Sevilly – pozn. aut.) i svého dědečka. Udělali ze mě Sevillana. Jsem šťastný."

O návratu

"Je to sentimentální. Bylo na čase uzavřít kruh. Musel jsem upevnit spojení, které mám s tímto klubem. Nechci zemřít, aniž bych s tímto týmem nevyhrál titul."

O příchodu na poslední chvíli

"Když jsem tady, má to svůj důvod. Veslujeme společně stejným směrem. Na minulosti nezáleží."

O dalších možnostech

"Až do posledního dne nebylo nic konkrétního. Nikdy jsem neztratil naději. Osud je zčásti napsaný a druhá část závisí na člověku. Nosil jsem v hlavě myšlenku, že se sem vrátím. Když mi zavolali, neváhal jsem ani vteřinu. Návrat do Sevilly je pro mě nutnost."

O cílech

"Věřím v tento projekt. Rakitič a Navas jsou tady. Přišli domů a vyhráli tituly. To je moje naděje. Je to těžké, protože nikdo nic nezaručuje, ale můžeme vyhrávat trofeje."

O odchodu před 18 lety

"Nebylo to kvůli vyplacené klauzuli. Byla to dohoda mezi kluby. Možná se to špatně interpretovalo, nicméně to tak bylo."

O smíření s fanoušky

"Znovu jsem pocítil jejich náklonnost. Udělal jsem gesta, která v té době nebyla správná. Byla to chyba a doufám, že mi odpustí."

O proměně klubu

"Jsem hrdý na to, jak moc Sevilla od mého odchodu vyrostla a jaké tituly získala."

O pochybnostech

"Svými výkony na hřišti se pokusím přesvědčit všechny osoby, které pochybují o mém návratě. Už jsem se jim několikrát omluvil. Všichni nosíme na hrudi stejný znak."

Sergio Ramos o svém návratu na stadion Sáncheze Pizjuána. @SevillaFC

O návratu na Santiago Bernabéu

"Srdce se mi zlomí vejpůl. Doufám, že mě přivítají se stejnou láskou, jakou chovám já k nim."