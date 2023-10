Villarreal vytěžil z divokého poločasu tři body, Granada ve stíhací jízdě neuspěla

Villarreal porazil v 11. kole La Ligy nováčka z Granady 3:2. Žlutá ponorka k vítězství výrazně nakročila během první půlhodiny zásluhou dvougólového Gerarda Morena a Alexandera Sörlotha, jenž nejprve přihrával svému kolegovi na branku a poté sám jednu vstřelil. Nazaríes náskok soupeře ještě před koncem první půle stahovali, ale vyrovnání se nakonec nedočkali. Andalusané tak zůstali předposlední, zatímco jejich soupeř po ukončení pětizápasové ligové série bez vítězství od sestupového pásma odskočil.

Byla to ovšem právě Žlutá ponorka, která udeřila jako první. V 18. minutě doputoval s míčem Sörloth až do šestnáctky, kde jej předložil jako na zlatém podnose Gerardu Morenovi, a ten bez problému otevřel skóre. Zkušený útočník navíc o chvíli později dostal po faulu na svého norského parťáka možnost vsítit také druhou branku, což střelou po zemi k tyči beze zbytku využil.

Třetí zásah pak ještě před půlhodinou hry vstřelil utaženou ranou na zadní tyč sám Sörloth. Po tomto momentu jako by ale přišlo ze strany Villarrealu uspokojení a aktivitou začali hýřit domácí. Pouhou minutu po gólu na 0:3 si za obranu skvěle seběhl Ricard Sánchez a zakončením z velkého úhlu snížil. Krátce nato si Myrto Uzuni položil ve vápně jednoho z obránců a střelou k tyči vsítil druhý gól svého celku.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Úvod druhé půle už podobně bláznivou podívanou nenabízel a na větší příležitost se čekalo do 60. minuty. To se domácí Antonio Puertas opřel do míče hlavou, mířil však těsně nad. Další šanci srovnat měla Granada o chvíli později, když Bryan Zaragoza pohlednou individuální akci málem zakončil gólem, plány mu ovšem překazil Filip Jörgensen v bráně hostů. Dánského gólmana mohl překonat ještě střídající Famara Diédhiou, ani jeho pokus se ale neujal.