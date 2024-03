Vaclík proti Ferrolu chytil dvě penalty, trenéra Albése ale ve funkci nezachránil

Tomáš Vaclík (34) v pondělí odchytal čtvrtý a jednoznačně nejlepší zápas v dresu Albacete. Druholigový celek doma hostil Ferrol, remizoval 1:1 a za získaný bod děkuje především českému brankáři, který zneškodnil hned dvě penalty. Jen dvě remízy posledních pěti zápasů a celková výsledková mizérie ovšem vedly k tomu, že se Albacete po zápase rozhodlo odvolat trenéra Rubéna Albése (39). Jeho nástupce zatím oznámen nebyl.

Na Vaclíka si v 50. minutě nepřišel Álvaro Giménez, ve třetí minutě nastavení pak hosté dostali výhodu dalšího pokutového kopu a ten neproměnil pro změnu Héber Pena.

Vaclík přišel do Albacete v polovině února jako volný hráč a podepisoval smlouvu do konce sezony. V pondělí večer nastoupil ke čtvrtému startu a Albacete s ním dnes získalo první bod, celkem někdejší gólman Sparty, Basileje, Sevilly nebo Olympiakosu inkasoval osmkrát.

Albacete je v tabulce na sestupové 19. příčce, na 18. Alcorcón ztrácí jen jeden bod. Kvůli neuspokojivým výsledkům byl navíc odvolán kouč Albés. "Klub měl v Rubéna a jeho tým naprostou důvěru, ale postavení týmu v tabulce ho donutilo hledat změnu směru pro posledních 10 zápasů, což znamená trenérskou výměnu," uvedl klub v prohlášení.

Albés usedl na lavičku Albacete v 79 zápasech a právě on v minulé sezoně dovedl klub do druhé ligy přeš ošemetné play off.

Přehled utkání Albacete – Ferrol 1:1