Livesport Daily #199: Dostat se na Euro je moje velká motivace, říká Tomáš Vaclík

Fotbalové mistrovství Evropy se blíží a jedna z nejčastěji skloňovaných otázek posledních týdnů je, jací tři brankáři by za Česko měli být nominovaní. Adeptů je hodně – Staněk, Mandous, Pavlenka, Kovář, Hladký a taky Tomáš Vaclík (34). Ten sice do kvalifikace o Euro nezasáhl a ani na klubové úrovni není jeho vytížení zdaleka takové jako dřív, ale boje o účast na turnaji v Německu se nevzdává. Proč se rozhodl podepsat smlouvu ve druhé španělské lize a jak vnímá svou konkurenci v brance národního týmu? O tom je dnešní epizoda podcastu Livesport Daily, jejímž hostem je právě Tomáš Vaclík.

"Cítím, že to může být poslední turnaj, na který bych se mohl podívat. Proto mám velkou motivaci se dostat do nominace a pak už by to bylo na trenérech, pro koho by se rozhodli v zápasech," vysvětluje svůj pohled směrem k Euru Vaclík. Ten se stal před pár dny posilou druholigového španělského Albacete Balompié a věří, že o víkendu tam odchytá první utkání. "Kvalita druhé španělské ligy je velká, znám některé týmy z doby, kdy jsem byl v Seville. Věřím, že mě to může dobře připravit na Euro. Chápu, že spousta lidí v Česku tu soutěž nemá nasledovanou, ale kvalita tu je. Když budu chytat, tak věřím, že mě to tu prověří dobře," dodává Vaclík, který v zimě odmítl i nabídku ze Saudské Arábie.

Vaclík se touží dostat do nominace na závěrečný turnaj mistrovství Evropy i přesto, že v kvalifikaci nenastoupil ani do jednoho utkání. "Příslušnost k týmu cítím, nenastala tam koneckonců zatím tak velká obměna. Patrik Schick v kvalifikaci taky neodehrál ani zápas a u něj asi nikdo nepochybuje, že je pořád součástí týmu. Proto nevidím důvod ani u mě, proč by se to takhle mělo brát."

I když Vaclík touží dostat se na Euro, sám ví, že budoucnost v české brance už je jinde. "Matěj Kovář měl fantastickou minulou sezonu, teď je v Leverkusenu pod skvělým trenérem. U něj je to jen otázka času, než to jednou celé v nároďáku přebere. Myslím si to i podle toho, jak jsem ho při společných trénincích poznal. Takže podle mě by určitě neměl chybět na Euru. Ale nemyslím si, že bychom tam nemohli oba dva," dodává.

Livesport Daily #199: Dostat se na Euro je moje velká motivace, říká Tomáš Vaclík Livesport

Ve čtvrteční epizodě Livesport Daily jsme také řešili:

Nevydařené angažmá ve Spojených státech.

Co probíral s trenérem Ivanem Haškem?

Jestli přemýšlí o konci kariéry.

Všechny díly Livesport Daily najdete také na oblíbených podcastových platformách – Spotify, Apple Podcasts a Google Podcasts.