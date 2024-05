Bayern zabojuje na Santiago Bernabéu o postup do finále Ligy mistrů, favoritem je ale Real

Postoupí do finále Bayern nebo Real?

Středeční odvetné semifinále mezi fotbalisty Realu Madrid a Bayernu Mnichov určí druhého finalistu Ligy mistrů. V lepší pozici půjde do zápasu "Bílý balet", který před týdnem na stadionu bavorského soupeře uhrál remízu 2:2. Madridský rekordman soutěže chce po víkendovém zisku španělského titulu potvrdit povedené období a poosmnácté postoupit do finále, v němž by mohl znovu vylepšit bilanci 14 celkových triumfů. Bayern bude usilovat o dvanáctou účast v závěrečném utkání o prestižní "ušatý" pohár.

Real před týdnem v 83. minutě zachránil z penalty po druhém gólu Viníciuse Júniora v utkání remízu 2:2 a před odvetou je mírným favoritem. Ve prospěch "Bílého baletu" hovoří i vzájemná bilance z poslední doby, s Bayernem v soutěžích UEFA osmkrát po sobě neprohrál a postoupil z minulých tří dvojzápasů.

"V prvním utkání jsme mohli hrát lépe. Bayern ukázal svou nejlepší verzi, my ne. V odvetě se musíme zlepšit. Ale jsme ve skvělé pozici a musíme udělat vše pro to, abychom dosáhli na finále ve Wembley," řekl trenér Realu Carlo Ancelotti, který v letech 2016 až 2017 vedl Bayern.

Statistiky z úvodního semifinále. Opta by Stats Perform

Real má před odvetou na své straně většinu statistik. V soutěžích UEFA ztratil pouze jediný ze 24 dvojzápasů, v nichž na úvod remizoval venku. Prohrál jen jeden z posledních 22 domácích pohárových duelů s německými soupeři a na svém stadionu už 30 soutěžních utkání nenašel přemožitele. V této sezoně Ligy mistrů "Bílý balet" v 11 zápasech ještě neutrpěl porážku.

"Když už jsme v prvním utkání nedokázali vyhrát, je fajn, že jsme neprohráli. Remíza je dobrý výsledek. Teď před sebou máme zápas před našimi fanoušky, kde jsme nesmírně silní. Víme, že jsme nejlepším týmem na světě," prohlásil sebevědomě defenzivní univerzál Aurélien Tchouaméni, jehož mužstvo prohrálo pouhé dva z 49 soutěžních duelů v sezoně.

Real oslavil 36. ligový titul

Real o víkendu v lize šetřil opory, přesto porazil Cádiz 3:0 a nedlouho poté získal jistotu 36. španělského titulu. Žádné velké oslavy se ale nekonaly. "Titul je po všech stránkách zasloužený. Rádi bychom to oslavili se všemi našimi fanoušky, ale oni jistě chápu, že nás ve středu čeká velká a důležitá výzva," řekl Ancelotti, jenž proti někdejšímu zaměstnavateli z Mnichova v předchozích devíti zápasech neprohrál.

Bayernu se v sezoně zdaleka tolik nedaří. Bavorský gigant už dříve ztratil naději na německý titul i prvenství v domácím poháru a v Lize mistrů má poslední šanci, jak v této sezoně získat trofej. Ligu mistrů dosud ovládl šestkrát.

Bayern nehraje v nejlepší formě. Livesport

Mnichované postoupili jen ze tří z celkových 12 pohárových dvojzápasů, v nichž na úvod remizovali doma. Trenér Thomas Tuchel nicméně před odvetou zůstává optimistou a věří, že Bayern po čtyřech letech projde do finále Ligy mistrů.

"Situace je jasná - vítěz bere vše a jde do finále ve Wembley. Pro mě je to stále 50 na 50. Stadion Santiago Bernabéu je jedno z míst, kde se nejsložitěji vyhrává. Ale i díky tomu to bude ještě napínavější," uvedl Tuchel, který po sezoně Bayern opustí.

Bayern musí zlomit venkovní mizérii

Jeho svěřenci se v závěru ročníku soustředí na Ligu mistrů a o víkendu s řadou změn v sestavě podlehli Stuttgartu 1:3. Mnichované prohráli jediný z posledních 12 zápasů se španělskými soupeři v soutěžích UEFA, zároveň ale venku v semifinále Ligy mistrů čtyřikrát po sobě nezvítězili.

"Z prvního zápasu jsme měli vytěžit víc. Na druhou stranu z výkonu si můžeme vzít řadu pozitiv. Na San Bernabéu musíme nastoupit se vztyčenými hlavami," řekl záložník Jamal Musiala.

Zápas v Madridu začne ve středu v 21:00. Do sestavy Realu se po trestu za žluté karty může vrátit obránce Daniel Carvajal. Několik hráčů Bayernu mělo zdravotní problémy a jejich start je nejistý.