Šesté finále za posledních 10 let. Tohle je Real Madrid! Nikdy se nevzdáváme, hlásí Vinícius

Vinícius Júnior (23) byl během dalšího velkolepého evropského večera Realu Madrid opět v nejlepším světle. Jeho aktivita pomohla Los Blancos k šestému finále Ligy mistrů za posledních 10 let. Stalo se tak po obratu proti Bayernu Mnichov.

Brazilec, který byl chvílemi téměř nebránitelný, však prohlásil, že receptem na úspěch Realu ve velkých chvílích je jeho nezištné nasazení a kolektivní obětavost, které s elektrizující atmosférou na Estadio Santiago Bernabéu tvoří nezastavitelnou kombinaci.

"Když hrajeme doma, máme pocit, že můžeme všechno. Je to díky jednotě týmu – to je to, co dělá rozdíl," řekl Vinícius pro Movistar Plus.

"Obětavost, kterou do toho všichni vkládají, je pozoruhodná. Když musím bránit, bráním, aniž bych si stěžoval, stejně jako Bellingham nebo Rodrygo. Všichni jsme oddaní jednomu cíli. Nejdůležitější je tu tým. Tak je to vždycky," řekl brazilský útočník.

Los Blancos budou ve finálovém střetnutí ve Wembley usilovat o rekordní 15. titul, v cestě jim stojí Borussia Dortmund. Naposledy madridský celek ovládl Ligu mistrů před dvěma lety, kdy v Paříži porazil Liverpool 1:0 zásluhou Viníciuse.

Vinícius Júnior se podepsal pod postup Realu do finále. Opta by Stats Perform / Reuters

Rodák ze São Gonçalo ve středu potrápil obránce Bayernu a opět ukázal, že je mužem Realu pro velké příležitosti. "Jsem nesmírně hrdý a pyšný na to, že jsem si mohl tolikrát zahrát na tomto stadionu, zažít takové noci a znovu něco dokázat. Tohle je Real Madrid... Nikdy se nevzdáváme," řekl dojatý Vinícius.

"Naši fanoušci jsou jako my, vždycky jdou dál. Jsem šťastný, že mohu nosit tento dres, je to splněný sen. Pocházím ze skromného místa v Brazílii, z druhé strany světa, odkud lidé běžně neodcházejí za lepším životem. Je velmi těžké uspět, když se tam narodíte. Pro mě je to splněný sen. Být součástí této šatny, to je něco jedinečného. Takže pro tuhle skupinu vždycky odevzdám všechno," vyjádřil své pocity.