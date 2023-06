Finále Ligy mistrů. Álvarez má už 11 trofejí, to poslední velká mu zatím schází

Kde hrál, tam vyhrál. Álvarez má patent na zisk trofejí, poprvé chce ovládnout Ligu mistrů

Livesport

Argentinec Julián Álvarez (23) je sice až druhým útočníkem Manchesteru City, ale jeho kvality jsou nesporné. Jen kvůli přítomnosti Erlinga Haalanda (22) je zatím neměl možnost plně předvést. Přesto má ve sbírce trofeje, o kterých si jeho norský spoluhráč může zatím nechat jen zdát. Ke zkompletování vitríny s poháry mu chybí už jen vítězství v Lize mistrů, o které se Citizens pokusí v sobotním finále proti Interu Milán.

Od roku 2018 byl Álvarez součástí týmu River Plate, se kterým ovládl Copa Libertadores, jihoamerickou verzi Ligy mistrů. Následně vyhrál také Recopu, což je kontinentální superpohár. Byl i u vítězství v argentinském poháru, na který navázal ještě úspěchem v tamějším superpoháru.

Před odchodem z River Plate přidal do sbírky Trofeo de Campeones a především titul v argentinské nejvyšší soutěži. Své úspěšné působení v klubu zakončil šesti góly v jednom utkání do sítě peruánské Limy.

Porovnání s Erlingem Haalandem v rámci Premier League. Opta by Stats Perform

Do Manchesteru City přišel před začátkem sezony 2022/23. Anglický gigant za něj zaplatil "pouhých" dvanáct milionů eur a už teď se dá říct, že to byl jeden z nejlepších přestupů posledních let. Álvarez debut na anglických trávnících sice neokořenil tolika góly, ale šanci dostával i na úkor Haalanda. V lize zasáhl do 31 duelů.

Přispěl k zisku titulu v Premier League a také k vítězství v FA Cupu. Celek z Etihad Stadium neovládl jen Ligový pohár, potažmo Community Shield. Nyní jsou Álvarez a jeho spoluhráči ale připraveni zvednout nad hlavu ušatý pohár pro vítěze milionářské soutěže.

V Kataru lídrem

Rodák z Calchinu také dokázal hned na začátku své kariéry to, na co takový Lionel Messi čekal téměř až do jejího konce. Možná nedal žádný gól, ale v roce 2021 byl v týmu, který vyhrál Copu Américu, když Argentina ve finále na Maracaná porazila domácí Brazílii. Na mistrovství světa v Kataru už patřil k lídrům ofenzivy.

Statistiky Juliana Álvareze. Livesport

Rozhodl o postupu přes Austrálii do osmifinále a prosadil se i v semifinále proti Chorvatsku. Finále zahájil v základní sestavě a hřiště opustil až během 102. minuty. Na šampionátu vstřelil celkem čtyři góly.

Mladý Argentinec tak získal už 11 různých trofejí a většinu z nich na první pokus. Pokud City uspěje v sobotním finále Ligy mistrů, dosáhne Álvarez něčeho neuvěřitelného – treble na klubové úrovni ve své první sezoně v Anglii a triumfu na mistrovství světa k tomu.

Manchester City – Inter (21:00) + audiokomentář