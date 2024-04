Bránit a obětovat se. Jedině tak jsme mohli uspět proti Manchesteru City, je si jistý Ancelotti

Trenér Realu Madrid Carlo Ancelotti (64) po postupu přes Manchester City do semifinále Ligy mistrů ocenil obětavý výkon svých svěřenců. Španělský velkoklub navzdory drtivé převaze obhájců titulu dovedl venkovní odvetu po výsledku 1:1 do penaltového rozstřelu, během něhož italský kouč už nepochyboval o úspěchu. Jeho protějšek Pep Guardiola (53) litoval nevyužitých šancí, podle něj udělal jeho tým pro vítězství maximum.

Zatímco před týdnem v Madridu byl k vidění vyrovnaný souboj s výsledkem 3:3, ve středu v Manchesteru dominovali domácí. Real se sice ujal vedení ve 12. minutě zásluhou Rodryga, následně však čelil velkému tlaku. Angličtí šampioni přestříleli soupeře 34:8 a na rohy zvítězili 18:1, přesto vytěžili z množství šancí "pouze" vyrovnávací branku Kevina De Bruyneho v 76. minutě.

"Bránili jsme skvěle. Mám rád, když se v takhle velkých zápasech všichni hráči obětují pro tým. Tohle byl jediný způsob, jak uspět na hřišti City. Byl to boj o přežití, na svůj tým jsem nesmírně hrdý," řekl Ancelotti na tiskové konferenci.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

"Tak to v téhle soutěži chodí, to je fotbal. V jiném sportu bychom s takovou převahou ve statistikách zvítězili, dnes to bohužel nestačilo," uvedl Guardiola. "Real bránil hluboko a neuvěřitelně obětavě. Nemusíme si vůbec nic vyčítat, zkusili jsme úplně všechno. V ofenzivě i defenzivě jsme podali výjimečný výkon," přidal 53letý Španěl.

O rekordním 17. postupu Realu do semifinále Ligy mistrů rozhodl penaltový rozstřel. Ten zahájil gólem domácí Julián Álvarez, naopak Luka Modrič na druhé straně neuspěl. Ve druhé sérii ale Andrij Lunin zůstal stát při střele doprostřed v podání Bernarda Silvy a ukrajinský brankář následně vychytal i bývalého hráče Realu Matea Kovačiče.

Zbývající střelci už se nezmýlili. V páté sérii skóroval v souboji gólmanů Ederson, záhy ho ale překonal střelou o tyč Antonio Rüdiger a Bílý balet oplatil soupeři loňské vyřazení v semifinále. Zároveň navázal na postup přes City ze sezony 2021/22.

"Jakmile došlo na penalty, byl jsem si naprosto jistý, že projdeme dál. Real Madrid je klub, který se nikdy nevzdává. Ani ve zdánlivě bezvýchodné situaci, vždycky najde cestu," pokračoval ve chvále Ancelotti, který může dovést nejúspěšnější tým soutěže už k 15. celkovému triumfu.

"Fotbal je o střílení branek, což se jim dařilo v rozstřelu lépe než nám. Penalty vám někdy vyjdou, někdy zase ne. Měli jsme rozhodnout už dřív," zhodnotil Guardiola, jehož tým zvládl rozstřel na začátku sezony proti Seville v souboji o Superpohár UEFA. Trenér City nemohl ve středu poslat na penaltu kanonýra Erlinga Haalanda ani špílmachra De Bruyneho. "Oba si řekli o střídání, bohužel nemohli pokračovat," vysvětlil.

Manchester tak nezopakuje loňskou sezonu, v níž získal treble za triumf v LM, Premier League a Anglickém poháru. Real, který kráčí ve španělské lize k titulu, čeká v semifinále Bayern Mnichov.

Program semifinále Ligy mistrů