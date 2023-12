ŠESTKA: Pardubický vzdor ve Finsku, španělská pomoc Spartě i kanonáda v Leverkusenu

Sparta se dostala do hry o postup do play off Evropské ligy výhrou 1:0 nad Betisem.

Že se každý den nehraje finále mistrovství světa, neznamená, že by byla nouze o přitažlivé zápasy. To potvrdí každý správný sportovní fanoušek. Spíš má mnohdy opačný problém – aby mu žádný takový neutekl. Od této sezony v tom pomáhá speciální rubrika Livesport Zpráv. Na každý den od úterý do neděle vždy vybere jeden zajímavý duel, jenž by neměl z jakéhokoliv důvodu utéct pozornosti. Dohromady jich je šest – jako stěn na hrací kostce.

Úterý 12. prosince

Lukko Rauma – Pardubice

První díl čtvrtfinále Ligy mistrů vyvolal zvlášť na východě Čech hodně emocí. A to nejen proto, že lídr extraligy vůbec nezvládl vstup do utkání, v 17. minutě prohrával 0:4 a nakonec byl rád, že dotáhl ztrátu alespoň na 4:6. Majitel klubu Petr Dědek si stěžoval na hrubé chyby rozhodčích i na údajnou formální chybu v zápise, nicméně už tím jen vytvořil tlak na vedení soutěže. To místo švýcarských sudích tentokrát nominovalo švédsko-rakouský pár.

Na Východočechy jako by mělo nepovedené vystoupení i doprovodné události negativní dopad a následné dva duely, ačkoliv je hráli doma, nezvládli. S Litvínovem a Budějovicemi ztratili čtyři body. To finskému soupeři se začalo dařit, zvlášť v jeho aréně, kde bodoval sedmkrát za sebou. Proti Pardubicím mu stačí i prohra o jeden gól a postoupí. Tým Václava Varadi uspěl venku v Tampere i proti Skellefteå a nepadne ani nyní. Bude to dost na postup?

Středa 13. prosince

Dortmund – PSG

Před závěrečným kolem základních skupin Ligy mistrů jsou oba soupeři na příčkách zaručujících postup, jenže jen Dortmund může být se vstupenkou do play off v kapse v klidu. PSG naopak ví, že musí zvítězit, aby mělo jistotu, jinak jej bude strašit Newcastle. Pokud ten doma porazí AC Milán a Pařížané remizují či padnou, dál půjde anglický celek. Což by pro movitý klub ambiciózních katarských šejků znamenalo dozajista zemětřesení.

Hosté chytili formu, v lize vyhráli už poosmé za sebou, jenže na evropské scéně to drhne. Zvlášť venku, kde dosud ztratili oba zápasy. V jejich prospěch však hovoří matná forma Dortmundu, který minulé dva zápasy prohrál. Při pohledu na marodku týmu je jasné, proč se Borussii nedaří. Ve středu nenastoupí 10 hráčů v čele se Sabitzerem, Canem, Ryersonem či Nmechou, čehož motivovanější hosté využijí ke svému vítězství.

Čtvrtek 14. prosince

Betis – Glasgow Rangers

Výsledek zápasu bude eminentně zajímat i české fanoušky, neboť výrazně ovlivní osud Sparty. Pokud skotský klub v Seville zvítězí, zajistí si postup do jarního play off Evropské ligy, a to dokonce rovnou z prvního místa do osmifinále. Pokud bude hrát nerozhodně či odejde poražen, otevírá se šance pro Letenské, kteří v případě výhry skočí na druhé místo (remíza jim k tomu za žádných okolností nestačí). A minimálně s půlkou úkolu pomůže Betis.

Španělský celek je totiž doma suverénní, zatímco Rangers venku slabší. Zelenobílí na svém stadionu vyhráli šest zápasů v řadě, sérii přetrhli až nyní remízou 1:1 s Realem Madrid, v zápase však byli mnohem nebezpečnější a na střely na branku vyhráli 6:2. Výkon "Jezdců" na kontinentu je vždy o poznání horší než doma, což se ostatně ukázalo ve dvojzápase se Spartou. V Limassolu prohráli 1:2 a s prázdnou odjedou i z utkání s Betisem.

Pátek 15. prosince

Al Hilál – Al Wehda

V předních soutěžích fotbalového světa není momentálně většího suveréna. V šejky štědře dotované lize Saúdské Arábie zcela dominuje Al Hilál, který napříč všemi soutěžemi nasbíral už 17 vítězství v řadě a Ronaldův Al Nassr, svého nejvážnějšího konkurenta v tabulce, nedávno vypráskal 3:0. Podobný by měl být i výsledek duelu proti devátému celku ligy, jenž dosud nasbíral přesnou polovinu bodů v porovnání s kontem Al Hilálu.

Ten má sice nejlepší útok ze všech a Srb Aleksandar Mitrovič se pere s Ronaldem o korunu krále střelců, kde však drtí konkurenci na celé čáře, to je obrana. V 16 utkáních inkasoval jen devět gólů (Al Nassr 19), doma pak jen tři z osmi vystoupení. Jinými slovy v pěti zbývajících udržel čisté konto a totéž by měl zopakovat i nyní. Favorit zvládne zápas vítězně, aniž by inkasoval, soupeř si připíše pátou porážku z posledních šesti venkovních duelů.

Sobota 16. prosince

Mladá Boleslav – Slovácko

Kde se vzalo, tu se vzalo, Slovácko se na konci podzimu potichu vyšplhalo ze středu tabulky až na úroveň třetí Plzně (má o zápas méně). A nemusí zůstat jen tam, parta kouče Martina Svědík je při chuti, což se nedá říct o Mladé Boleslavi. Ta se totiž naopak propadá tabulkou, za posledních pět kol (čtyři porážky) vykázaly horší výsledky v celé lize už jen České Budějovice s nulovým příspěvkem na konto.

Že měla těžký los? To Slovácko také, přesto odešlo s prázdnýma rukama naposledy před necelými dvěma měsíci, od té doby bodovalo v šesti zápasech po sobě (včetně například výhry v Plzni). A co pro Středočechy hůř, na tohoto soupeře vůbec neumějí. Naposledy ho doma porazili před víc než pěti lety, kdy jihomoravský tým ještě vedl kouč Michal Kordula. Boleslav vstřelila v posledních šesti duelech jen tři góly a za kratší konec bude tahat i nyní.

Neděle 17. prosince

Leverkusen – Frankfurt

V BayAreně dojde na střet dvou týmů, které nešetří brankami. Pro Leverkusen je navíc málokterý soupeř tak vítaný jako Eintracht, který doma porazila (včetně domácího poháru) už devětkrát za sebou. Naposledy se tak nestalo v prosinci 2014. Aktuální lídr Bundesligy těží z uzdravení Patrika Schicka, kouč Xabi Alonso teď má jistotu, že bude mít vepředu prvotřídního útočníka i ve chvíli, kdy vystřídá současnou jedničku Victora Bonifaceho.

Gólově explodoval minule i soupeř, jenž udivil celou Evropu debaklem 5:1 na úkor Bayernu, přičemž byl mimořádně efektivní – mezi tři tyče vyslal šest střel. Ofenzivám obou celků se zkrátka daří, a to i ve vzájemných duelech. V těch na hřišti Leverkusenu se jen jednou za posledních sedm setkání přihodilo, že padly méně než čtyři góly. Stejného počtu by měly dosáhnout oba týmy také tentokrát.