UEFA přijala Marciniakovu omluvu a potvrdila jeho nominaci na finále Ligy mistrů

Michał Karaś / ČTK

Polský rozhodčí Szymon Marciniak (42), kterého UEFA vybrala pro odpískání finále Ligy mistrů mezi Manchesterem City a Interem, byl málem nominace na tento zápas zbaven. A to proto, že se v Polsku zúčastnil krajně pravicové akce, kterou propagovala strana Slawomira Mentzena. Marciniak se za své vystoupení omluvil a UEFA ho následně potvrdila do role arbitra rozhodujícího duelu prestižní soutěže.

"Jako dlouholetý mezinárodní fotbalový rozhodčí jsem vždy kladl na první místo fair play a respekt k druhému člověku a tyto vyšší hodnoty chci předávat i ostatním. Vždy se distancuji od projevů rasismu, antisemitismu a nesnášenlivosti, což dokazuji v zápasech, které rozhoduji. Vždy všem říkám, aby přestali s nenávistí, a prosazuji, že nejdůležitější je být dobrými lidmi," napsal na Instagram Marciniak.

Marciniakovo vysvětlení se ukázalo jako nezbytné poté, co ho sdružení Never Again vyzvalo, aby se distancoval od hesel, která Mentzen v minulosti hlásal. Tématu se velmi rychle chopila média, a to především kvůli obsahu politikových minulých výroků, zejména z roku 2019 – problémová je například "konfederační pětka", tedy heslo "Nechceme: Židy, homosexuály, potraty, daně a Evropskou unii".

UEFA původně vyzvala rozhodčího, aby objasnil okolnosti svého vystoupení na podnikatelské akci Everest pořádané vůdcem strany Nová naděje Mentzenem a své vazby na něj. Polskému sudímu hrozilo, že by nesměl rozhodovat nadcházející finále Ligy mistrů, které je naplánováno na 10. října.

V pátek pak UEFA uvedla, že Marciniakovu omluvu a vysvětlení přijala. Dodala také, že i nevládní organizace Never Again žádala, aby bylo Marciniakovi řízení prestižního duelu ponecháno.

"Chci vyjádřit nejhlubší omluvu za svou účast a za potíže či újmu, které mohlo vyvolat," uvedl Marciniak v prohlášení zveřejněném UEFA. Řekl, že netušil, že má akce vazby na Mentzena.

"Netušil jsem, že konference byla spojena s polskou extrémní pravicí. Kdybych si toho byl vědom, kategoricky bych pozvání odmítl," uvedl Marciniak. Za rozhodčího se ještě před rozhodnutím UEFA postavila polská vláda. Ministr sportu Kamil Bortniczuk v dopise UEFA mimo jiné napsal, že Marciniak se s kontroverzním politikem během akce ani nesetkal a že jeho 45minutový projev byl pouze "byznysové, motivační a inspirační povahy".

Marciniak v sezoně pískal například derby mezi Spartou a Slavií nebo finále mistrovství světa.