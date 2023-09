LM je zpět: Newcastle ukořistil bod na San Siru, City museli otáčet. Lingrovi vzal gól VAR

Přesně 101 dnů uběhlo od chvíle, kdy hráči Manchesteru City po finálovém vítězství 1:0 nad Interem pozvedli pohár pro vítěze Ligy mistrů. Pauza je pryč, nejprestižnější klubová soutěž zpátky. AC Milán na úvod hostil Newcastle a přes výraznou převahu bral jen bod, v Bernu nestačili Young Boys na Lipsko a doma prohráli po 19 zápasech. Obhájce Manchester City se proti CZ Bělehrad nadřel, poločas prohrál 0:1, zvládl ale otočit na 3:1. Za Feyenoord si premiéru v LM odbyl Ondřej Lingr (24). Měl prsty ve druhé brance domácích a v závěru dokonce sám skóroval, VAR ale následně odhalil ofsajd a gól odvolal.

Hostujícímu Sandrovi Tonalimu, jenž donedávna oblékal dres Rossoneri, jistě vykouzlilo úsměv na tváři mohutné předzápasové skandování jeho jména. Dění na trávníku mu však radost nedělalo. Už v úvodních 20 minutách musel hostující brankář Nick Pope vytáhnout hned šest zákroků, když jeho pozornost otestovala dalekonosná rána Radeho Kruniče či hlavička Thea Hernándeze po následném rohovém kopu.

Tak početnou salvu střel do prostoru mezi třemi tyčemi milánské AC ještě nikdy v rámci první půle utkání Ligy mistrů nepředvedlo. Zdánlivě překonaný byl Pope ve 34. minutě poté, co se hezkou individuální akcí prezentoval Rafael Leao. Portugalec ji sice až komicky nedokázal zakončit, k míči se ale ještě dostal Tommaso Pobega, který pohotově střílel do odkryté sítě. Na brankové čáře se však zjevil Jacob Murphy a změnu skóre nepřipustil.

Straky se k ofenzivním výpadům nedostávaly ani po přestávce, v okolí vlastního vápna ovšem měly o poznání méně práce. Skomírající hru domácích přišel oživit kromě Britskými ostrovy ošlehaného Christiana Pulišiče také Tijjani Reijnders a právě Nizozemec se v 64. minutě dostal ke střele z hranice pokutového území, kterou ale namířil jen doprostřed brány.

Nebezpečněji pak působila hlavička Leaa, nicméně k radosti prakticky bezmocného Popea balon prolétl nad břevnem. Ve zbývajících hektických momentech pak bývalému brankáři Burnley pomohly obětavé bloky obránců vedených narozeninovým oslavencem Kieranem Trippierem.

Akci z první minuty, kterou středem hřiště táhl Xavi Simons a zakončoval Loïs Openda, sice obrana Young Boys ještě přežila, o chvilku později už ale inkasovala. Na rohový kop si naskočil Mohamed Simakan a gólman Anthony Racioppi musel i kvůli nepřesvědčivému zákroku proti Francouzově hlavičce poprvé lovit balon ze sítě. Málem si to zopakoval také po čtvrthodině hry, kdy se po presinku hostů dostal do zakončení aktivní Simons, ránu směřující k bližší tyči však Anthony Racioppi řešit nemusel.

Býci pak mírně zvolnili, což mělo za následek zvýšení útočné snahy domácích a zhruba po půlhodině také nečekané vyrovnání. Míč po přihrávce z levé strany doputoval k Filipovi Ugriničovi, ten jej efektním dloubáčkem posunul na Meschacka Eliu, jehož pohotovou střelu vnějším nártem zastavila až síť. Krátce po přestávce si mohli vzít hosté vedení zpět.

Agilní Simons dostal na ose hřiště přihrávku do běhu, vtrhl do šestnáctky a už se mu téměř podařilo obejít gólmana. Místo zakončení však zvolil pád k zemi a penaltu si nevymodlil. Hráči v bílo-červeném se ke kýžené trefě znovu přiblížili v 62. minutě, kdy si na přesný centr naběhl Openda, hlavičku z velké blízkosti však poslal pouze do připraveného Racioppiho.

Necelých 20 minut před koncem se tak Býci opět museli spolehnout na rohový kop, který tentokrát chytře rozehráli nakrátko, dostali míč až na Xavera Schlagera a ne úplně tradiční střelec přízemní ranou k pravé tyči skóroval. Při závěrečné snaze o tlak v podání Young Boys ještě utekl obráncům Benjamin Šeško a suverénním zakončením přidal pojistku.

Citizens od úvodu dominovali a drželi se kolem vápna soupeře. Hráči Bělehradu ovšem svědomitě bránili a favorita do šancí nepouštěli. Až v 15. minutě se do skvělé příležitosti prokličkoval Rodri a vypálil z penaltového puntíku, jenže Omri Glazer předvedl pohotový zákrok. Krátce před uplynutím půlhodiny hry si na krásný centr naskočil Erling Haaland, ale obávaný snajpr zamířil pouze do břevna.

Následně své hlavičkářské schopnosti ukázal Nathan Aké, nicméně ani on se nemohl radovat, protože izraelský gólman ve službách Crvene zvezdy výborně zasáhl. Už to vypadalo, že poločas branku nepřinese, ale opak se stal pravdou. Hostující Osman Bukari utekl celé obraně a Edersona tvrdou ranou prostřelil.

Vedení outsidera se ovšem ve druhé půli okamžitě rozplynulo, neboť neuběhly ani dvě minuty a Julian Álvarez srovnal. Po průnikové přihrávce jen šťouchl do míče, jenž propadl až do brány. Tlak domácích dál rostl. Álvarez pálil zpoza vápna a Glazer vyrazil balon jen před sebe, kam si naběhl Haaland. I když měl Nor spoustu volného prostoru, mířil pouze do gólmana.

Izraelec chytal skvěle, ale v 60. minutě přišla jeho velká chyba, když nedokázal trefit centrovaný míč Álvareze, a ten tak zapadl až za jeho záda. Reputaci si následně alespoň zčásti napravil zákrokem proti Haalandově hlavičce z bezprostřední blízkosti. V 66. minutě mohl Argentinec slavit hattrick, ale dorážku do prázdné brány poslal vedle. O pojištění náskoku se poté postaral Rodri, jenž Glazera překonal obstřelem k tyči.

Ačkoliv se v úvodu zdál být v dobrém rozpoložení Kylian Mbappé, premiérové zakončení mezi tři tyče si připsal hostující Donyell Malen, ale jeho prudký projektil našel Gianluigi Donnarumma v rukavicích. Brzy se o slovo přihlásili i Pařížané a po sérii krátkých přihrávek střílel Vitinha, jenže míč z Portugalcových kopaček orazítkoval pouze levou tyč.

Aktivita subtilního záložníka odstartovala tlak domácích, ale ti, ačkoliv se dostali do množství dobrých pozic, měli špatně seřízená mířidla. Jejich optická převaha tak paradoxně nepřinesla v první půli jedinou střelu přímo na bránu.

Defenziva BVB byla hodně zaměřená na Mbappého, nebezpečí ale představoval i bývalý hráč hostů Ousmane Dembélé. Ten se zkraje druhého poločasu prohnal po pravé straně a po jeho centru zahrál rukou ve vápně Niklas Süle. K pokutovému kopu se nepřekvapivě postavil Mbappé a střelou k levé tyči otevřel skóre. Dembélé nebyl jediným domácím fotbalistou s minulostí v černo-žlutém dresu.

Dalším takovým byl Hakimi a ten v 58. minutě rozjel krásnou kombinační akci s Vitinhou, kterou zblízka zakončil efektní šajtlí a navýšil vedení PSG. Následnou pasivitu vedoucího celku mohl v 79. minutě potrestat střídající Jamie Bynoe-Gittens, mladíkův pokus zpoza vápna se však otřel jen o levou tyč.

Barca hned od úvodního hvizdu ukazovala, kdo je favoritem zápasu. Katalánci se poprvé prosadili již v 11. minutě. Na konci pohledné kombinace stojící Joao Félix si navedl míč do středu hřiště a tvrdým projektilem k bližší tyči z nitra šestnáctky nedal hostujícímu brankáři šanci. O osm minut později se portugalský kanonýr změnil v nahrávače, když elegantním centrem našel v malém vápně Roberta Lewandovského, jenž bez potíží doklepl balon do odkryté sítě.

Hrůzostrašné okamžiky pro nováčka milionářské soutěže završil Jelle Bataille, který srazil Raphinhův centr z levé strany za záda vlastního gólmana. Ve 44. minutě se probojoval do ojedinělého útoku belgický celek, jenž postupoval po pravé straně. Po sériích odrazů se míč dostal k Arbnorovi Mujovi, ale jeho přízemní střelu z hranice šestnáctky Marc-André ter Stegen v klidu chytil do náruče.

Hned po přestávce málem přidal čtvrtý gól Katalánců Ilkay Gündogan, německý záložník však ve skluzu poslal míč jen do náruče Jeana Buteze. V 54. minutě se nakonec Blaugranas dočkali další branky, k odraženému balonu se dostal Gavi a španělský záložník z blízkosti nekompromisní tvrdou střelou trefil bližší šibenici.

Útočné choutky potvrdila Barca i v 66. minutě, Raphinha nádherně odcentroval z pravé strany přímo na hlavu Joaa Félixe nabíhajícího na zadní tyč a Portugalec bez problému překonal Buteze. Xaviho svěřenci v závěru na hřišti naprosto dominovali a fotbalisté Antverp nedostali šanci ani na vstřelení čestné branky.

S hustým deštěm v Rotterdamu se zprvu lépe prali hosté, což zaskočilo oddané fanoušky na De Kuip, které v roce 2022 neskrývaně opěvoval i slávistický kouč Jindřich Trpišovský. Opařené příznivce postavila na nohy až situace ze 34. minuty, kdy Yankuba Minteh střílel z velké dálky, ale Hart si nedělal potíže a vytlačil míč nad břevno.

Zkušený gólman ovšem v závěrečných vteřinách první půle ukázal, že se mu tu a tam nevyhýbají kiksy, když propustil do sítě přímý kop Stengse z poměrně velké vzdálenosti. Čisté svědomí neměl ani Furuhaši, jenž se při výskoku ve zdi nepochopitelně otočil.

Další ránu obdržel skotský celek v 63. minutě, kdy v pokutovém území fauloval Gustaf Lagerbielke, a jelikož byl již dříve napomínán žlutou kartou, zápas pro něj skončil. K nařízené penaltě se postavil Igor Paixao, Hart se ovšem vykoupil z předchozí chyby a Brazilcův pokus k levé tyči zneškodnil. Lagerbielke možná ještě ani nedošel do šatny a už ho do ní následoval další spoluhráč. Odin Thiago Holm totiž při své premiéře v milionářské soutěži zajel do Matse Wieffera a byl vyloučen.

To navíc mohl po bleskově zahrané standardní situaci potrestat Lutsharel Geertruida, o radost ho ale obral videorozhodčí. Regulérní branky se Feyenoord dočkal v 76. minutě, kdy střídající Lingr centroval do vápna, tam se po šťastném odrazu ujal míče Alireza Jahanbakhsh a nekompromisně skóroval. V závěrečných vteřinách se prosadil i sám Lingr, v době přihrávky ovšem byl v ofsajdovém postavení, což muselo potvrdit až video.

Do první šance utkání se nachomýtl Marcos Llorente, k němuž se odrazil míč už ve třetí minutě, nicméně do střely se vložila obrana soupeře a pokus zblokovala. Na druhé straně se v zajímavé příležitosti ocitl Alessio Romagnoli, když si šikovně naskočil na centrovaný balon od rohového praporku. Urostlý Ital ovšem hlavičkoval nad bránu. Orli měli míč na svých kopačkách častěji a drželi jej kolem soupeřova vápna. Atléti ovšem zkušeně bránili, a tak domácím nezbylo nic jiného, než zkusit štěstí z dálky.

Felipe Anderson se postavil k přímému kopu z úctyhodné vzdálenosti, to mu ale nezabránilo v tom, aby vyslal jedovatou ránu, se kterou měl Jan Oblak problémy. Hosté ovšem nebezpečnou situaci přežili a sami mohli zaútočit. Ke střele zpoza vápna se dostal Barrios, do jehož pokusu se vložil jeden z obránců a nasměroval jej smolně do vlastní brány. Španělský celek se tak ujal vedení, na které nedokázalo Lazio do konce poločasu reagovat.

Vedení Atlétika se pokusil na úvod druhé půle navýšit Axel Witsel střelou zpoza vápna, Provedel však bez problému zasáhl. V obrovské šanci na srovnání se ocitl Ciro Immobile, jenž obdržel přihrávku před malé vápno, kde zůstal chvíli nikým nehlídán. Kapitán Lazia ovšem zamířil pouze do vybíhajícího gólmana. V 66. minutě měl blízko ke gólové radosti Álvaro Morata, ale proti jeho hlavičce se dokázal natáhnout Provedel. Ital si následně poradil i s pokusem Samuela Lina z penaltového puntíku.

Chvíli před koncem z dálky napřáhl Luis Alberto, nicméně Oblak si dokázal s dělovkou poradit. Poté to španělský záložník ve službách italského celku zkoušel znovu a jen těsně přestřelil. V samém závěru utkání se hrdinou domácích stal brankář Provedel, jenž přiběhl do soupeřova vápna na poslední rohový kop a našel si centrovaný balon nejlépe ze všech. Po několika zákrocích během zápasu tak přidal i gól, což pro něj rozhodně není typické.

Úvodní gól utkání padl již v osmé minutě, kdy se díky presinku modrobílých na polovině hřiště míč odrazil k Andrému Francovi, jehož střelu z hranice šestnáctky pohotově vytěsnil Dmytro Riznyk. Od ukrajinského brankáře se ovšem balon dostal ke Galenovi a ten jej bez problému uklidil do nekryté sítě. Vedení portugalského celku vydrželo pouhých pět minut.

Defenziva Porta si totiž na malém vápně nepohlídala Kevina Kelsyho, jenž hlavičkou k pravé tyči vyrovnal. Divokou čtvrthodinu završil opět Galeno, který vystihl rozehrávku Šachtaru a střelou z pokutového území vrátil Drakům vedení. Brazilský záložník měl prsty i u třetí branky hostů, jelikož ve 29. minutě našel krásnou přihrávkou Mehdiho Taremiho, který pohotovou ranou k tyči přidal pojišťovací gól Porťanů.

Útočně laděný zápas pokračoval i po změně stran. Ve 49. minutě se dostal do slibné pozice uvnitř pokutového území Jehor Nazaryna, jehož střelu k pravé tyči pohotově zneškodnil Diogo Costa. O 10 minut později krásně vypálil z hranice šestnáctky dobře hrající Franco, jenže projektil mířící pod břevno bravurním zákrokem Riznyk vyrazil do zámezí.

V 65. minutě se Šachtar dostal průnikem po pravé straně do pokutového území a Oleksandr Zubkov tvrdě vypálil pod břevno, jenže Costa stál připravený u bližší tyče a balon reflexivně vyrazil. O 15 minut později si 27letý útočník připravil další slibnou příležitost na pravé straně vápna, ale i tentokrát byl Costa u své levé tyče včas.

