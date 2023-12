Zranění stála Newcastle setrvání v Evropě. Doplatili jsme na šířku kádru, uvedl trenér Howe

Návrat na mezinárodní scénu Newcastlu zhořkl. Severoanglický celek před posledním hracím dnem Ligy mistrů mohl myslet na postup do osmifinále, nakonec ale přišel i o třetí místo ve skupině a s pohárovou Evropou se rozloučil. Manažer Eddie Howe si po osudové prohře 1:2 s AC Milán postěžoval, že nemá dostatečně široký kádr na to, aby byl konkurenceschopný v Evropě i anglické Premier League.

Návrat Newcastlu do elitní evropské klubové soutěže po dvaceti letech začal skvěle. Magpies doma porazili Paris Saint-Germain 4:1 a venku remizovali s AC Milán 0:0. Poté však anglickému týmu spadl řetěz. V posledních čtyřech zápasech v obtížné skupině F vybojoval jediný bod a to na postup nestačilo.

Na výsledcích výběru trenéra Howea se podepsal náročný program, který několik hráčů odneslo zraněním. V klíčovém duelu proti milánskému celku Newcastlu chybělo devět hráčů. "Bohužel jsme nemohli využít několik hráčů, kteří by se nám v náročném programu hodili. Do posledních zápasů nastupujeme ve velmi omezeném složení a bohužel se to odráží i na výsledcích," posteskl si Howe.

Anglický trenér kvůli personální krizi v posledních pěti zápasech vždy sáhl ke stejné základní sestavě a v závěru duelu proti AC se únava spojená s enormním vytížením na výkonu Magpies negativně podepsala. Po hodině hry museli řiště opustit unavení tahouni Kieran Trippier s Anthonym Gordonem a oslabená sestava v 84. minutě obdržela od střídajícího Samuela Chukwuezeho gól na 1:2.

"Hráči jsou v obrovské zátěži a já jsem pyšný na to, jakým způsobem tento zápas odehráli. Nechali jsme na hřišti všechno. Myslím, že není čeho litovat. Samozřejmě se z průběhu zápasu poučíme a vše vstřebáme, abychom to přenesli do naší formy v Premier League," řekl Howe, jehož tým na ligové scéně prohrál dvakrát za sebou a propadl se na sedmé místo.

Newcastle v Premier League ztrácí 11 bodů na vedoucí Liverpool a sedm bodů na Manchester City, který drží poslední pozici zajišťující postup do Ligy mistrů. "V poslední době bohužel doplácíme na šířku kádru. Je to frustrující. Budeme s tím muset něco udělat," prozradil manažer Newcastlu, jehož tým již v sobotu čeká duel s Fulhamem.

Tabulka Premier League