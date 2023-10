Vysoká daň za působení v Lize mistrů. Newcastle v duelu s Dortmundem přišel o dva hráče

Newcastle na vlastním hřišti podlehl Dortmundu 0:1 a poprvé v sezoně Ligy mistrů vyšel bodově naprázdno. První evropská porážka svěřence Eddieho Howea může přijít draho. A to ne jen kvůli ztrátě bodů a propadu na třetí místo skupiny F za PSG a německý celek. Severoanglický tým ve třetím duelu skupinové fáze přišel o dva ofenzivní tahouny.

Po remíze s AC Milan a šokujícím triumfu nad PSG Newcastle poprvé v nejprestižnější evropské soutěži nebodoval. Právě Borussia, která má na kontě rovněž čtyři body, se po odvetě v Anglii posunula na druhé místo ve skupině za vedoucí PSG. Větší starosti než pád mimo postupové pozice však manažerovi Magpies dělají zranění Alexandera Isaka a Jacoba Murphyho.

Švédský forvard vydržel v zápase jen necelou čtvrthodinu, poté ho nahradil Callum Wilson. Ještě méně času na hřišti strávil Murphy. Anglický křídelník v 65. minutě nahradil Joelintona. Po pěti minutách však upadl na rameno a zamířil do kabin.

Murphyho nahradil Willock Reuters

Zranění ofenzivních šikulů dělají trenérovi vrásky hlavně kvůli náročnému programu. V nejbližších týdnech Straky čekají zápasy s Wolves, Manchesterem United, Arsenalem a v plánu je také odveta v Dortmundu.

"Isakovo střídání pro nás bylo velkou ranou. Máme k dispozici malý počet hráčů, kteří ho dokáží dlouhodobě nahradit. Vypadá to na recidivu problémů s třísly. U Jacoba to vypadá na vážnější zranění. Podle prvních informací by mělo jít o vykloubené rameno," řekl Howe.

Potvrdil také, že zdravotní obtíže z nominace vyřadily záložníka Elliota Andersona. "Má problémy se zády, takže si myslím, že bude chybět několik týdnů." Zmrzačený Newcastle již v sobotu v Premier League čeká zápas s Wolverhamptonem.