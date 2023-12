Nečekaný návrat do branky? Loris Karius se s Newcastlem chystá na bitvu proti AC Milán

Loris Karius by se dnes mohl dostat do branky.

Třicetiletý německý brankář Loris Karius by se dnes večer mohl objevit v sestavě Newcastlu v Lize mistrů. Trenér Eddie Howe (46) na předzápasové tiskové konferenci přiznal, že start slovenského gólmana Martina Dúbravky (34) je kvůli zdravotním problémům hodně nejistý. Newcastle ve 21 hodin vyzve v klíčové bitvě italský AC Milán.

Dúbravka v úterý s Newcastlem netrénoval a zdá se tedy, že se připojil ke gólmanské jedničce Nicku Popeovi, který je kvůli zranění také mimo. Vzhledem k tomu, že oba první brankáři nebudou k dispozici, nezbyde nejspíš trenéru Howeovi nic jiného než se spolehnout na Kariuse.

Bývalý hráč Liverpoolu se po prohře ve finále Ligy mistrů 2018 proti Realu Madrid snaží znovu nakopnout svou kariéru. Karius z Anfieldu odešel na hostování do Besiktase v létě 2018 a během tureckého angažmá znovu nabral sebevědomí.

Jeho úplný konec v Liverpoolu byl zpečetěn poté, co mu v roce 2022 skončila smlouva, následně se jako volný hráč připojil k Newcastlu, kde je třetí volbou právě za Popem a Dúbravkou.

Karius dosud nastoupil za Newcastle v ostrém zápase pouze jednou, v minulé sezoně při porážce 0:2 s Manchesterem United ve finále Ligového poháru. Pokud se ale zdravotní stav Dúbravky rapidně nezlepší, čeká ho dnes ostrý návrat.

Newcastle je ve skupině F na třetím místě a má stejně bodů jako poslední AC Milán. Dva body ztrácí na PSG a celkem pět na první Dortmund.

Tabulka skupiny F. Livesport

V případě porážky by tým v pohárově Evropě pro tento ročník skončil, ale v případě remízy by spadl do Evropské ligy. Výhra nad italským klubem je nutností pro možné pokračování v Lize mistrů, ale pokud ve druhém zápase PSG porazí Dortmund, ani to Newcastlu nepomůže...

Přehled utkání Newcastle – AC Milán (21:00)