Trenér Vladimír Weiss se rozhodl dát volno Milanu Škriniarovi, Dávidu Hanckovi, Ondreji Dudovi i Dominiku Greifovi. Na trávníku se nepředstavili ani Matúš Bero a Albert Rusnák, zatímco kvůli žlutým kartám chyběl Martin Valjent. Šanci tak dostali méně vytížení hráči. Ti měli ideální příležitost přesvědčit, že do reprezentace Slovenska patří.
V brance nastoupil Marek Rodák, před kterým nastoupila čtveřice Tobiáš Pališčák, Ľubomír Šatka, Dávid Krčík a Ivan Mesík. Ve středu hřiště hráli Petr Pokorný, Tomáš Rigo i Sebastian Nebyla, zatímco ofenzivní trojici tvořili kapitán Lukáš Haraslín, Róbert Boženík a Erik Prekop. Pro dvojici Pališčák a Nebyla šlo o debut v seniorském národním týmu, zatímco Pokorný nastoupil poprvé od začátku.
Úvod zápasu byl opatrný, první velkou šanci zahodil Haraslín a ve 29. minutě udeřili domácí. Galymžan Kenžebek potáhl míč po levém křídle a před brankou našel Islama Česnokova, jenž poslal Kazachstán poprvé v tomto ročníku Ligy národů do vedení. V závěru poločasu se po srážce s brankářem Rodákem strhla potyčka, kterou rozhodčí vyřešil žlutými kartami na obou stranách. Slováci v první půli zaostávali ve středu hřiště a na střely prohráli 4:9.
Trenér Weiss o přestávce dvojím střídáním oživil zálohu a aktivita hostů se zvedla. Nejprve Mesík vykopl střelu Kenžebeka z brankové čáry a vzápětí Boženík hlavou v malém vápně vyrovnal na 1:1. Radost Sokolů však vydržela jen do 65. minuty, kdy se k nepovedené střele Kenžebeka dostal na kraji pokutového území volný Yan Vorogovskij a vrátil Kazachstánu vedení.
Pojistku domácích vzápětí zmařil klíčovým zákrokem Rodák proti osamocenému Česnokovovi. V 78. minutě sice dopravil míč do sítě David Strelec, po více než pětiminutovém zkoumání videorozhodčího ale gól neplatil kvůli ofsajdu. Sudí následně nastavil devět minut, což se ukázalo jako klíčové – po odvráceném přímém kopu se z hranice šestnáctky opřel do míče Adrián Kaprálik a parádním volejem vstřelil premiérový reprezentační gól.
V samotném závěru mohl dokonat obrat Nino Marcelli, jenže přečíslení tří proti jednomu zakončil jen do domácího gólmana a z dorážky trefil obránce. Slovensko tak v Kazachstánu zachránilo remízu a kouč Weiss neprohrál ani osmý zápas po návratu na lavičku, čímž vylepšil vlastní rekord v počtu utkání bez porážky od debutu.
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