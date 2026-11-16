Když se Ronald Koeman v březnu 2023 vrátil na lavičku Nizozemska, mohl se bývalý kouč Evertonu a Barcelony spoléhat na to, že jeho tým si proti dalším elitním reprezentacím vždy vedl velmi dobře. Během jeho prvního působení tým ve 13 zápasech proti zemím z TOP 25 žebříčku FIFA šestkrát prohrál a čtyřikrát zvítězil.
Při druhém Koemanově angažmá se tato pověst zcela proměnila. Nizozemsko už nevzbuzovalo respekt a výrazně se propadlo. V 15 zápasech proti týmům z TOP 25 ani jednou nevyhrálo. Bilance: sedm remíz, osm porážek, 20 vstřelených a 32 inkasovaných gólů.
Nové začátky
Naposledy Nizozemsko porazilo tým z TOP 25 žebříčku 3. prosince 2022, kdy v osmifinále mistrovství světa FIFA v Kataru zdolalo USA. Oranje vyhráli 3:1 díky gólům Denzela Dumfriese, Daleyho Blinda a Memphise Depaye. Jejich poslední vítězství nad týmem z TOP 25 se tak datuje už 1 444 dní do minulosti.
Od konce mistrovství světa 2026 se však poměry změnily. Koeman odstoupil a na jeho místo nastoupil Xavi. Nizozemsko aktuálně vede svou skupinu Ligy národů UEFA s 11 body z pěti zápasů a postup do čtvrtfinále má prakticky jistý. Stále však čeká na vítězství nad týmem z horních pater žebříčku.
Z jeho skupinových soupeřů je v TOP 25 žebříčku FIFA pouze Německo. V době prvního vzájemného zápasu, remízy 1:1 v Amsterdamu, bylo Německo na 12. místě. Oba rivalové se znovu utkají v pondělí večer. Nizozemsku patří 9. příčka a Německu 13. místo, takže Oranje mohou konečně prolomit své prokletí proti týmům z TOP 25.