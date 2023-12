Legionáři: Premiéra s páskou, sedmnáctá asistence, zahozená penalta i pomoc břevna

Zatímco v tuzemsku se kvůli sněhové kalamitě hromadně odkládaly ligové zápasy, většinu českých fotbalistů v zahraničí počasí do akce pustilo. Tomáš Souček (28) vedl West Ham poprvé jako kapitán v utkání, v němž Vladimír Coufal zapsal pátou asistenci v sezoně. Václav Hladký (33) s pomocí břevna přečkal penaltu a Ipswich bral znovu tři body. Pokutový kop neproměnil v Maďarsku Jakub Plšek (29) a prodloužil své střelecké trápení. Patrik Schick (27) se výrazně podílel na gólu v bundesligovém šlágru a Erik Daniel (31) se na Slovensku blýskl dvěma asistencemi. Jak se vedlo dalším legionářům?

Zatímco v národním týmu je kapitánem už od března 2021, ve West Hamu si Tomáš Souček poprvé navlékl pásku na ruku až ve svém 175. zápase. A v domácím utkání s Crystal Palace to mohl oslavit stylově, čtvrtým gólem za Kladiváře v řadě. Krátce po přestávce usměrnil do sítě střílený centr Mohammeda Kuduse, jenže branka neplatila kvůli ofsajdu. Tou dobou vedl West Ham 1:0 po trefě Kuduse, na níž v úvodu duelu přihrával Vladimír Coufal. Pro reprezentačního obránce to byla pátá asistence v sezoně a celkově 17. v Premier League.

Ve 13. minutě si na pravé straně naběhl na dlouhý křižný pas Jamese Warda-Prowse a prvním dotykem poslal balon pod sebe přesně před nabíhajícího ghanského záložníka, jenž jej rovněž z voleje procedil přes brankáře. Ve druhém poločase však hosté vyrovnali, záhy po Součkově neuznaném zásahu se prosadil Odsonne Edouard. Domácí tak remízou 1:1 přerušili sérii čtyř soutěžních výher v řadě. Oba Češi absolvovali plnou minutáž, Součka Livesport ohodnotil známkou 6.8, jeho krajana, jenž v neděli dostal třetí žlutou kartu v ročníku, 7.5.

Podruhé za sebou figuroval Václav Černý v základní sestavě Wolfsburgu, který však nenavázal na minulý triumf nad Lipskem. Ve 13. kole Bundesligy padl v Bochumi 1:3 a zaznamenal pátou porážku z posledních sedmi ligových zápasů. Reprezentační křídelník působil na trávníku svěže, zahrával rohy i některé standardní situace, zapojoval se do kombinace, pokoušel se přecházet jeden na jednoho a vyslal tři klíčové přihrávky. K zakončení se nedostal a v 76. minutě přepustil místo na hřišti Kevinu Paredesovi. Za svůj sobotní výkon byl ohodnocen známkou 6.6.

Poslední listopadový den se Patrik Schick poprvé po vleklých potížích s třísly gólově prosadil za Leverkusen, když v utkání Evropské ligy v Häckenu coby střídající hráč zvyšoval na konečných 2:0. V nedělním domácím ligovém šlágru s Dortmundem šel do hry rovněž ze střídačky a ihned o sobě dal vědět. V 79. minutě převzal v šestnáctce levačkou přihrávku a pravačkou poslal balon i s přispěním lehké teče před odkrytou bránu na Victora Boniface, který měl při gólu na konečných 1:1 snadnou úlohu. Livesport ocenil Schicka známkou 6.1.

Poprvé od konce října, kdy jej odstavilo pochroumané koleno, nastoupil Pavel Kadeřábek v základní sestavě Hoffenheimu. A v Mönchebgladbachu byl vidět. V 19. minutě se dobře uvolnil a poslal přihrávku na Maximiliana Beiera, který ji ale nedokázal zachytit. Půl hodiny před koncem zápasu byl blízko gólu, když se dostal k odraženému míči a po zemi jej poslal k pravé tyči, brankář Moritz Nicolas ale střelu zlikvidoval. Hosté nakonec na body nedosáhli, padli 1:2. Kadeřábek odehrál na pozici pravého wingbacka 83 minut a od Livesportu obdržel známku 6.8.

Nehráli: Tomáš Čvančara, Mönchengaldbach, Matěj Kovář a Adam Hložek, Leverkusen, Jiří Pavlenka, Brémy, Tomáš Koubek, Augsburg

Pozn: Zápas Bayernu s Unionem Alexe Krále byl odložen.

Twente zavítalo do Deventeru, kde sídlí G.A. Eagles, a v jeho základní sestavě opět nescházel Michal Sadílek. Celek z Enschede po minulé porážce s PSV zabral, vyhrál 3:1. O vítězi bylo prakticky rozhodnuto už ve 24. minutě, kdy hosté vedli 2:0. Český reprezentační záložník poprvé od říjnového duelu s Feyenoordem odehrál celé utkání, plnil si především obranné povinnosti a oceněn byl známkou 6.9. Twente uspělo po třech ztrátách a v tabulce se bodově dotáhlo na třetí Alkmaar a na pouhé dva body se přiblížilo druhé příčce, která zajišťuje přímý postup do Ligy mistrů.

Nehrál: Ondřej Lingr, Feyenoord

Výběr z dalších soutěží

Patrizio Stronati se v 65. zápase v maďarské lize dočkal v celku Puskás Akadémia první asistence, na hřišti Fehérváru nahrával při porážce 1:3 na jedinou brankou hostů. Jeho spoluhráč Jakub Plšek v témže utkání zahodil penaltu a na gól čeká od 29. září, v sezoně jich má na kontě pět. Ohodnocen byl známkou 5.9, Stronati dostal 7.1.

Erik Daniel navázal v Niké lize na povedený výkon v Evropské konferenční lize, kde skóroval do sítě Ludogorce. Při výhře Trnavy proti Skalici 2:0 asistoval na obě branky domácích, kteří v nejvyšší slovenské soutěži zvítězili popáté za sebou a upevnili si třetí místo v tabulce. Rodák z Hodonína v neděli odehrál celé utkání a obdržel známku 7.8.

Václav Hladký je nadále důležitým elementem v tažení Ipswiche, který si o víkendu poradil doma 2:1 s Coventry. Po 19 kolech mu v Championship patří druhá příčka znamenající přímý postup do nejsledovanější ligy světa. Hladkého v sobotu při penaltě Matthewa Goddena zachránilo břevno, inkasoval až v nastavení a oceněn byl známkou 7.3.

Pozn.: V Itálii ani v Portugalsku Češi nehráli.

Očima Jana Morávka

"Jak už jsem říkal v podcastu Livesport Daily, po návratu Patrika Schicka nastanou momenty, kdy trenér Xabi Alonso zkusí hrát na dva útočníky. A to se stalo nyní proti Dortmundu, kdy prohrávali, Alonso vyndal šestku, dal do hry Schicka a vyplatilo se jim to. Patrik chytil šanci za pačesy, byl hodně vidět. U gólu si naběhl na krásný balon a vyřešil to intuitivně naslepo pravačkou na Boniface. Komentátoři spekulovali, zda střílel, nebo opravdu nahrával. Já bych věřil tomu, že tušil, že tam Boniface bude. Schick je pro Bayer takovou předčasnou posilou. Dostává se do formy, už ve čtvrtek dal gól v Evropské lize. Byly pěkné sledovat, jak z toho mají všichni velkou radost a slaví s ním. Je znát, že v Leverkusenu se podařilo dát dohromady soudržný tým, což bývá mnohdy to nejdůležitější. Do formy se dostává i Pavel Kadeřábek. V minulém kole měl asistenci, tentokrát hrál v základní sestavě a také podal dobrý výkon. Kicker mu dal dvojku, což je poměrně vysoká známka, a díky tomu se objevil i v sestavě kola. Hoffenheim se sice trápí, ale Pavel je pro ně taková stálice, o kterou se mohou opřít. Moc dobře vědí, co v něm mají. Jenže i Pavel má v poslední době celkem dost zdravotních výpadků. Ale když je fit a na hřišti, tak má místo na hřišti de facto jisté už pár let. Je otázka, zda nový trenér otevře jeho případný návrat do reprezentace, ale na druhou stranu, pokud se vrátí trio hříšníků, tak na pravém kraji obrany bude mít konkurenta, který pravidelně hraje Premier League. To by měl ohromně složité a říkám si, zda by mu to stálo za to."