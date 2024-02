Mbappé se podívá do Elysejského paláce, povečeří s katarským emírem a prezidentem Macronem

Mbappé by se v létě mohl z PSG vydat do Realu Madrid.

Francouzský útočník Kylian Mbappé (25) a další hráči Paris Saint-Germain byli pozváni do Elysejského paláce, aby povečeřeli s prezidentem Emmanuelem Macronem a setkali se s katarským emírem, současným majitelem pařížského klubu.

V úterý večer přijme v Elysejském paláci francouzský prezident Macron šejka Tamima bin Hamada Al-Thaniho. Jedná se o dvoudenní státní návštěvu katarského emíra, který sleduje nejen diplomatické, ale i sportovního cíle.

Podle deníku Le Parisien byli na večeři s katarským vůdcem do oficiální rezidence francouzského prezidenta pozváni také hráči PSG v čele s hvězdným Mbappém. Přítomnost ofenzivního esa je obzvláště důležitá, protože se spekuluje, že Al-Thani, by se ho mohl při této příležitosti pokusit odradit od myšlenky, že by v létě Paříž opustil.

Poslední sezony Kyliana Mbappého. Livesport

Smlouva s PSG 25letému francouzskému reprezentantovi vyprší v červnu. Mbappé zatím své rozhodnutí o budoucnosti oficiálně neoznámil, ale podle tisku je jisté, že tým opustí, přičemž nejpravděpodobnějším scénářem je jeho přesun do Realu Madrid.