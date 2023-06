Německá fotbalová krize pokračuje. O trenéry nejde, nemáme hráče, tvrdí svaz

ME do 21 let

Německý fotbal se sbírá z další těžké rány. Reprezentační výběr do 21 let nevyhrál na Euru ani jeden zápas a logicky končí už v základní skupině. Mladíci tak napodobili propadák A–týmu, který na mistrovství světa nepostoupil do vyřazovacích bojů dvakrát za sebou a aktuálně už čtyři zápasy v přípravě nevyhrál. V tradiční fotbalové zemi se nahlas mluví o krizi.

Německý fotbal na úrovni národních týmů má v současnosti ke špičce hodně daleko, a to jak v seniorské reprezentaci, tak nyní i ve sféře mládeže. Viditelné jsou bídné výsledky A-týmu, nyní selhal i výběr do 21 let. Už méně je ale známo, že tým U19 se čtyřikrát za sebou nekvalifikoval ani na mistrovství Evropy. Nedávný titul z mistrovství Evropy hráčů do 17 let kvůli tomu vypadá jako náhoda.

V Německu už debata o cestě k nápravě probíhá. Zdá se však, že po fiasku na "malém Euru" kouč Antonio di Salvo o práci nepřijde. "Diskuse o trenérovi nebude probíhat, už před turnajem jsme Tonimu vyjádřili důvěru, protože vidíme, jak pracuje," vysvětlil sportovní ředitel národních týmů Německého fotbalového svazu DFB Joti Chatzialexiou v rozhovoru pro respektovaný fotbalový magazín Kicker.

Problém budou Němci hledat jinde. "Musíme si co nejdříve sednout a zapracovat na určitých otázkách v práci s mládeží. Je před námi ještě hodně práce, abychom nepřišli o kontakt se světovou špičkou," dodává Chatzialexiou.

Konečná tabulka skupiny C. Livesport

Bídu vnímá i Völler

Nejde ale jen o mládežnický výběr. Německo v příštím roce bude hostit fotbalové mistrovství Evropy a obavy o to, aby na něm národní tým na domácím turnaji uspěl, se objevují čím dál častěji.

Němci ve třech po sobě jdoucích zápasech s Ukrajinou (3:3), Polskem (0:1) a Kolumbií (0:2) získali pouhý bod a prodloužili sérii zápasů bez výhry na čtyři. V březnu totiž v další přípravě podlehli i Belgii (2:3). Jediným úspěchem zůstává vítězství nad Peru (2:0). "Rok před Eurem to vypadá, že trenér a tým jsou totálně ztraceni," napsal Kicker v komentáři.

A svazové vedení i v tomto případě trenéra hájí. Bývalý kanonýr a dnešní sportovní ředitel DFB Rudi Völler vnímá, že problém je hlavně v hráčské kvalitě. "Viděli jsme tu několik hráčů, které v září už neuvidíme. Všichni se snažili, o to nejde. Ale je to prostě otázka kvality," uvedl Völler, který nastoupil do funkce v lednu.