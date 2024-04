Chelsea po čtyřech letech opustí Silva. Snad si nechám otevřené dveře, loučí se veterán

Chelsea po čtyřech letech opustí Thiago Silva (39), jemuž na konci června vyprší smlouva. Velezkušený brazilský stoper by se měl vrátit do mateřského Fluminense.

"Chelsea pro mě hodně znamená. Přišel jsem s úmyslem zůstat tady jeden rok, ale nakonec z toho byly čtyři roky. Nejen pro mě, ale také pro mou rodinu," rozloučil se Silva, jenž během zmíněného období s Blues vyhrál Ligu mistrů, Superpohár UEFA a Mistrovství světa klubů.

"Myslím, že jsem vždycky ze sebe vydal to nejlepší ve všem, co jsem za ty čtyři roky tady dělal. Ale bohužel všechno má svůj začátek a konec. To ale neznamená, že tohle je definitivní konec. Doufám, že si nechám otevřené dveře, abych se sem mohl v blízké budoucnosti vrátit, i když v jiné roli. Je to nepopsatelná láska. Mohu jen poděkovat," řekl bývalý brazilský reprezentant, jehož synové působí v akademii Chelsea, kde by v budoucnu mohl pracovat.

Silva od příchodu z Paris Saint-Germain za Chelsea odehrál 151 soutěžních zápasů, v nichž se devětkrát zapsal mezi střelce. Bývalý brazilský reprezentant je stálicí základní sestavy.