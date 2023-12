O 62 gólů víc než Ronaldo. Končí rekordmanka v počtu reprezentačních tref Sinclairová

Možná jste to jméno nikdy neslyšeli. Anebo jej rychle zapomněli. Každopádně Kanaďanka Christine Sinclairová (40) je živoucí fotbalovou legendou, které v dlouhé historii nejpopulárnějšího sportu planety patří jedno z čestných míst. V tabulce reprezentačních tref dokonce to úplně nejvyšší. A to je pořadí společné pro muže i ženy.

Nejlepší střelkyně v historii národních týmů má v dresu Kanady na kontě rekordních 190 gólů. Další už však nepřidá. V noci na dnešek uzavřela reprezentační kariéru. Útočnice odehrála svůj poslední, 331. zápas v dresu s javorovým listem v přípravě proti Austrálii ve Vancouveru, tedy kousek od svého rodného města. Tamní stadion BC Place byl pro tuto příležitost přejmenován na Christine Sinclair Place.

Sinclairová, jež v národním týmu debutovala před 23 lety, překonala rekordní bilanci Američanky Abby Wambachové (184 zásahů) v roce 2020 v olympijské kvalifikaci. S národním týmem pak v Tokiu slavila premiérové zlato pod pěti kruhy.

Letos na mistrovství světa v Austrálii a na Novém Zélandu mohla jako první fotbalistka či fotbalista skórovat na šesti finálových turnajích, mezi střelkyně se však neprosadila. S bilancí 331 zápasů v reprezentaci je v historických tabulkách druhá za Američankou Kristine Lillyovou (354).

Nejlepším reprezentačním střelcem historie mezi muži je Portugalec Cristiano Ronaldo, jenž má na kontě 128 gólů. Sinclairová kariéru ještě úplně uzavřít nehodlá. Dál chce hrát za Portland Thorns v příští sezoně zámořské NWSL.