Messi se Suárezem v MLS řídili demolici Orlanda. Lloris musel chytat na sněhu

Přesvědčivou výhrou 5:0 skončil domácí zápas Interu Miami s Orlandem City. Po dvou gólech vstřelili jedny z největších hvězd floridského týmu Lionel Messi (36) a Luis Suárez (37). Los Angeles FC cestovalo i s brankářem Hugem Llorisem (37) k utkání s Realem Salt Lake. Duel se odehrál za nepříznivých sněhových podmínek a hosté ho prohráli 0:3.

Orlando loni v boji o MLS Cup skončilo druhé a také letos je tipováno na umístění na předních příčkách, proti Interu Miami ale nemělo sebemenší šanci.

Suárez v nedávné době nabíral kondici a nepodával výkony, které se od něj očekávaly. "Jsem za něj šťastný, že se mu povedlo skórovat. Byli jsme celou dobu v klidu. Víme, co Luis dokáže," řekl po zápase Messi.

Uruguayský kanonýr převážil misky vah na stranu domácích už po pouhých čtyřech minutách a druhý gól přidal o sedm minut později. "Je přesně takový. Když to nečekáte, zlomí zápas ve váš prospěch tak jako dnes," dodal argentinský mistr světa.

Na 3:0 zvyšoval Robert Taylor, jemuž asistoval dvougólový Uruguayec. Poté už přišla řada na Messiho. Bývalý dlouholetý hráč Barcelony se jednou prosadil z rychlého protiútoku a v 62. minutě završil skóre hlavou – opět po nahrávce Suáreze. V mezičase hvězda Interu také přihrála svému uruguayskému spoluhráči na hattrick, jenže rozhodčí gól neuznali. "Užíváme si, co děláme. Daří se nám a rosteme," těšilo po utkání 36letého Argentince.

Do akce s LAFC vyrazil také Lloris. V Salt Lake City se ovšem musel vyrovnat s vrstvou sněhové pokrývky. Možní i nepříznivé počasí přispělo k tomu, že hosté nakonec prohráli 0:3. Jejich trenér Steve Cherundolo se poté řádně zlobil. "Byl to úplný vtip, že jsme dnes museli hrát. Bylo to jedno z nejhorších profesionálních utkání, jaké jsem kdy viděl," uvedl. "Je mi líto hráčů, že si tím museli projít. Zápas se dnes neměl odehrát," dodal 45letý kouč.

Ani zápasu Interu s Orlandem se nevyhnuly problémy. Jen dvě hodiny před výkopem došlo k výměně sudího. Hosté totiž upozornili na fakt, že původně delegovaný Guiherme Cerett má na profilu na sociálních sítích fotku v dresu floridského klubu.