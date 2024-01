Messi, Suárez, Busquets ani Alba... Miami hledá střelce, v roce 2024 ještě nedalo gól

Nový rok nezačal pro Inter Miami příliš dobře. Tým ze zámořské MLS, jehož hlavní hvězdou je Lionel Messi (36), podlehl v pondělním přátelském utkání před novou sezonou Dallasu 0:1 a ve druhém utkání v řadě neskóroval. Po boku hvězdného Argentince přitom znovu nastoupily bývalé opory Barcelony Luis Suárez (36), Sergio Busquets (35) či Jordi Alba (34).

Inter Miami čeká v roce 2024 na první gól. Před duelem s Dallasem, který se hrál na tamním stadionu Cotton Bowl před 92 tisíci diváky, v pátek jen remizoval po nevýrazném výkonu s národním týmem Salvadoru.

Messi přitom pobíhal po hřišti i se svými bývalými spoluhráči z Barcelony, v základní sestavě nastoupili věhlasný kanonýr Luis Suarez, středopolař Sergio Busquets i krajní obránce Jordi Alba. První tři jmenovaní byli však po 64 minutách hry za stavu 0:1 vystřídáni.

Hodnocení hráčů Miami v zápase s Dallasem. Livesport

Dallas se dostal do vedení zásluhou Jesuse Ferreiry, který si už ve třetí minutě poradil s obráncem Noahem Allenem a přízemní střelou z úhlu propálil i brankáře Drakea Callendera.

Messi během svého pobytu na trávníku vytvořil několik šancí a sám byl nebezpečný. Nejblíže gólu byl na začátku druhé půle, když vypálil ze 30 metrů. Jeho pokus ale brankář Dallasu Maarten Paes zlikvidoval. Nedávno vyhlášený nejlepší fotbalista světa ještě předtím v první půli vytvořil gólovou pozici pro Suáreze, ale volej uruguayského forvarda se stočil mimo bránu.

Pondělní zápas byl druhým z předsezonních přátelských duelů, které Miami odehrálo v rámci příprav na zahájení nové sezony MLS. Ta začne 21. února a prvním soupeřem Messiho týmu bude Real Salt Lake.

Floridský klub nyní míří do Saúdské Arábie, kde se 29. ledna utká s Al Hilalem a následně 1. února s Al Nassrem. V tomto utkání by mělo dojít na tzv. "Last Dance" Messiho a Cristiana Ronalda.

Miami poté odcestuje do Asie, kde na území Číny sehraje 4. února přátelské utkání s výběrem Hongkongu a o tři dny později se v Tokiu utká s japonským týmem Vissel Kobe. Do Ameriky se Inter vrátí 15. února a posledním předsezónním testem bude zápas proti argentinskému týmu Newell's Old Boys.