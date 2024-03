O tom, kdy skončím, nerozhodne můj věk, říká Messi. Netuší, co bude dělat po kariéře

O tom, kdy skončím, nerozhodne můj věk, říká Messi. Netuší, co bude dělat po kariéře

Lionel Messi (36) se nechal slyšet, že nepovažuje svůj věk za rozhodující faktor při plánování odchodu do fotbalového důchodu. Argentinský mistr světa zároveň uvedl, že nemá jasnou představu o tom, co bude dělat, až kariéru ukončí.

Messi, který který většinu kariéry spojil v Barcelonou, než se v roce 2021 upsal PSG a loni Interu Miami, oslaví za necelého čtvrt roku sedmatřicetiny. A byť čas letí, ujišťuje, že věk neurčí, kdy pověsí kopačky na hřebík.

"Skončím v okamžiku, kdy budu mít pocit, že už nepředvádím takové výkony, že už si fotbal tolik neužívám a nepomáhám spoluhráčům," řekl Messi ve středečním podcastu Big Time.

"Jsem velmi sebekritický. Vím, kdy se mi daří a kdy ne. Až budu cítit, že je čas ten krok udělat, udělám ho. Aniž bych myslel na věk. Pokud se budu cítit dobře, budu se snažit pokračovat, protože fotbal je to, co mě baví a co umím," dodal.

Na otázku, zda už má představu, co bude dělat po ukončení hráčské dráhy, neměl rekordní osminásobný držitel Zlatého míče jednoznačnou odpověď. "Ještě jsem o tom nepřemýšlel. Zatím se snažím užívat si každý den, každý okamžik, aniž bych přemýšlel o budoucnosti."

"Doufám, že budu ještě nějakou dobu hrát. A až přijde čas, určitě najdu cestu k tomu, co mě bude naplňovat a co budu mít rád," uvedl Messi, který kvůli zranění podkolenní šlachy vynechal přípravné zápasy Argentiny proti Salvadoru a Kostarice v USA.