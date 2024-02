Liberec na obrat nedosáhl, Zlín po strastiplné cestě dokráčel do pohárového semifinále

Liberec na obrat nedosáhl, Zlín po strastiplné cestě dokráčel do pohárového semifinále

Zlín porazil ve čtvrtfinále MOL Cupu 2:1 po prodloužení Liberec a po šesti letech si vybojoval místenku v pohárovém semifinále. Domácí poslal do vedení Tomáš Schánělec, jenž se v dresu Ševců prosadil poprvé od příchodu ze Sparty na hostování. Na konci úvodního dějství byl za šlápnutí na ruku protihráče vyloučen Mohamed Doumbia, čehož však Moravané k pojistce v základní hrací době nevyužili. Za pasivitu byli naopak v 83. minutě potrestáni vyrovnávací trefou, zkraje prodloužení si ale po přesné hlavičce Jakuba Janetzkého vzali náskok zpět. Hosté už na odpovědět nedokázali, přestože se síly na hrací ploše vyrovnaly.

Ve druhé minutě rozjel povedenou akci domácích Tom Slončík, když po samostatném průniku procpal míč na Zviada Natchkebiu. Následnou střelu čtyřiadvacetiletého křídelníka ale gólmanská dvojka Liberce skvěle zlikvidovala. Ševci i nadále pokračovali v aktivním vstupu do utkání, což nakonec vedlo v 11. minutě k první trefě. Geniální přihrávku za obranu vymyslel stoper Jakub Černín, který našel v pokutovém území Schánělce, jenž s přehledem překonal Vliegena.

Po půlhodině hry mohl zvýšit náskok svého týmu výborně hrající Natchkebia, jeho dalekonosný pokus ovšem skončil na pravé tyči. Pro nepříliš dobře hrající hosty přišla v závěru první půle další tvrdá rána, když byl za došlápnutí na ruku Slončíka vyloučen Doumbia. Zlín mohl využít přesilovku hned zkraje druhého dějství, proti byl ale dobře chytající Vliegen.

Vybrané statistiky utkání. Livesport

Hostující brankář nejprve famózně vyrazil nebezpečnou hlavičku Slončíka, na což navázal o pár chvil později i zákrokem proti střele Libora Holíka. Domácí se po změně stran nehnali bezhlavě za druhým gólem a spíše si proti oslabenému soupeři kontrolovali jednogólové vedení. To se jim nakonec vymstilo, jelikož v 83. minutě vyrovnal hlavou po rohovém kopu Marios Pourzitidis.

Hosté tak sice dotáhli bitvu až do prodloužení, ihned po jeho začátku ovšem inkasovali. Centr od Martina Cedidly protečoval Dominik Simerský na zadní tyč, u níž se nacházel Janetzký, který hlavou v pádu dorazil míč do sítě. Asistent u klíčové branky svému týmu o pár okamžiků později zavařil, když se po druhé žluté kartě nechal vyloučit. Nakonec to však Moravany mrzet nemuselo, jelikož si tentokrát těsný náskok pohlídali.

Známkování hráčů Zlína a Liberce. Livesport

Výsledky MOL Cupu