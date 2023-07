Slavia v přípravě porazila Podbrezovou 4:1, výhru kazí ošklivé zranění Plavšiče

Fotbalisté Slavie porazili Podbrezovou 4:1 a vyhráli i třetí utkání na soustředění v Rakousku. Dvě branky v Aigenu vstřelil Lukáš Masopust (30), který se jednou trefil z poloviny hřiště. Svěřenci trenéra Jindřicha Trpišovského navázali na nedělní vítězství 2:1 nad Čenstochovou a Maccabi Haifa.

"Nakonec se ukázala naše větší kvalita, byly tam některé dobré individuální výkony. Například David Pech odehrál skvělý druhý poločas ve středu zálohy. Jinak jsme viděli hezký zápas i branky, borec na konec je samozřejmě Lukáš Masopust," uvedl asistent trenéra Slavie Jaroslav Köstl pro klubový web.

Masopust poslal Slavii do vedení v 11. minutě ranou z hranice šestnáctky. Krajní záložník či obránce ve 34. minutě na pravé straně vybojoval míč a pokusem z půlky překvapil vyběhnutého brankáře slovenského týmu Richarda Ludhu. "S Lukášem jsem se o tom ještě nebavil, Ivan Schranz už ale asi deset minut před tím upozorňoval na to, že by se to dalo zkusit. Možná to Maso zaslechl," řekl Köstl s úsměvem.

"Červenobílí" přišli o Srba Srdjana Plavšiče, jenž odstoupil kvůli tržné ráně v obličeji a zamířil na kontrolní vyšetření do nemocnice. "Nevypadalo to vůbec dobře, měl tržnou ránu. Už na hřišti se jí ale povedlo zašít, za to klobouk dolů doktorům. Teď budeme čekat na další informace," uvedl Köstl.

V úvodu druhé půle zvýšil Jurečka a nejlepší střelec minulé ligové sezony v 83. minutě připravil čtvrtou branku pro Matěje Juráska. Porážku Podbrezové v nastavení zmírnil Masaryk. Za Slavii poprvé nastoupila norská posila záložník Conrad Wallem. "My jsme se s ním samozřejmě hodně bavili a máme o něm informace. Jsme rádi, že s námi je, má obrovský potenciál," řekl Köstl.

Slávisté se na rakouském soustředění ještě v sobotu utkají s druholigovým anglickým mužstvem Queens Park Rangers. Poté v generálce na nový ročník změří síly s třetiligovými Drážďany.