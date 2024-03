Nezletilý Páez v nočním klubu. Ekvádorci po prohře s Itálií napodobili české Belmondo

Caicedo (vlevo) a Arboleda (vpravo) zašli do nočního klubu i s nezletilým Páezem.

Na průšvih si zadělalo několik hráčů Ekvádoru při březnovém turné po Spojených státech. Jihoamerický výběr podstoupil dva přátelské zápasy, ve druhém z nich podlehl Itálii o dvě branky. Daleko víc než výsledek bylo však propíráno to, co se následně objevilo na sociálních sítích. Reprezentační spoluhráči Angela Preciada (26) totiž po zápase vyrazili do newyorských barů. Sparťanský obránce mezi nimi nebyl.

Během června se bude konat právě v USA tradiční Copa América. Ekvádorská fotbalová federace tak naplánovala na březen dva duely v Harrisonu, aby se mužstvo co nejvíce sžilo s tamními podmínkami. A když v neděli večer skončil mač s Gli Azzurri, pojali někteří osobní volno návštěvou místních nočních klubů.

Bylo poměrně překvapivé, že mezi "hříšníky" byl například teprve 16letý záložník Kendry Páez, který by jakožto nezletilý neměl být do podobných zařízení vůbec vpuštěn. Spolu s ním se na večírku měli objevit také Gonzalo Plata a Robert Arboleda. Ti nechápali, proč je v médiích kolem události takový humbuk. "Od teď budu ve svém volnu číst pouze Bibli. Člověk se totiž nemůže bavit," napsal Arboleda na svém účtu na Instagramu. "Nic se jim nelíbí. Je asi špatné se rozptýlit," přitakával Plata. Oba své příspěvky o pár minut později smazali.

Zmíněné trio ale nebylo jediným, které v New Yorku navštívilo některou z diskoték. Na veřejnost unikly také záběry z párty, na níž byli Moisés Caicedo, Jeremy Sarmiento, Willian Pacho a John Yeboah, tedy hráči, kteří na klubové úrovni působí v Evropě. Nutno podotknout, že nejsou vidět s alkoholickými nápoji v ruce, nejsou v podnapilém stavu či pod vlivem omamných látek a ani se nechovají nevhodným způsobem. Pouze zpívali státní hymnu.

Ekvádorští funkcionáři vydali s dvanáctihodinovým zpožděním od kauzy oficiální prohlášení. Jakub Brabec s Vladimírem Coufalem a Janem Kuchtou byli za podobný prohřešek v listopadu loňského roku, kdy se před klíčovým zápasem o Euro s Moldavskem vydali do olomouckého podniku Belmondo, vyřazeni z kádru.

Takový trest ovšem nyní dotyčné nečeká. Svaz každopádně nepopírá, co se stalo, a nechává dveře otevřené budoucím sankcím. "Tohle je v rozporu s hodnotami a principy, které jako instituce hájíme a prosazujeme. Je to pro nás důvod si vše do budoucna zanalyzovat, máme totiž závazek vůči ekvádorskému fotbalu," stálo mimo jiné ve vzkazu.

