Hašek o své první nominaci: Barák je hráč, který nám chyběl. Omlazení? Myslíme na kvalifikaci na MS

Pět nováčků, návrat Antonína Baráka, zbrusu nová brankářská trojice i vynechání tria hříšníků z posledního srazu národního týmu. To jsou hlavní témata první nominace kouče Ivana Haška (60) u české fotbalové reprezentace. "Tvořili jsme ji s výhledem na kvalifikaci na MS, která začne na podzim," vysvětlil kouč národního týmu na tiskové konferenci.

Z nominace jste vynechal trio hříšníků Coufal, Kuchta, Brabec z minulého reprezentačního srazu. Jak složité to pro vás bylo?

"Těžké rozhodování. Původně jsem si myslel, že v nominaci budou, ale na poslední chvíli jsem své rozhodnutí změnil. Oznámil jsem jim to až v dnes (v pátek) ráno. Myslím si, že je to nyní takto správné a důležité pro tým."

Je to dlouhodobé rozhodnutí?

"Není. Týká se to jen následujícího srazu."

A mají to hráči brát jako trest, nebo výstrahu?

"Můžete to brát tak i tak."

Jak na to hráči reagovali?

"Volal jsem si s nimi, pochopili to. Vím, že se po tom excesu káli a omlouvali se, ovšem nyní jsme se rozhodli takto. Věřím, že budou motivováni k tomu, aby makali, protože dveře mají u nás stále otevřené."

V nominaci je několik nových tvářích včetně třeba Pavla Šulce, Robina Hranáče či Matěje Juráska. Omlazená je i brankářská trojice. Chtěli jste tým osvěžit?

"Nominaci jsme skládali nejen s ohledem na dva přátelské zápasy, ale i s výhledem do budoucna. Brzy začíná kvalifikace na mistrovství světa 2026, která je pro nás velmi důležitá a chceme, aby byli hráči dostatečně připraveni."

V kádru chybí Václav Černý, ale naopak Adam Hložek v něm figuruje. Podle čeho jste tedy skládali nominaci? Rozhodovala typologie hráčů či aktuální forma?

"Museli jsme se nějak rozhodnout. Vždycky bude někdo chybět a je složitější klukům říkat, že nejedou, než naopak. Vašek tam na tyto dva zápasy není, ale je v náhradnících a pokud se něco stane, může ještě naskočit. Nominace na Euro ještě není vůbec uzavřená. A to rozhodnutí pramění i z toho, jakým způsobem chceme hrát proti Norsku a Arménii."

Nejdete kvůli tomu trochu s hlavou na špalek?

"Není to jen o Adamovi. Máme v nominaci víc hráčů, kteří v klubech nehrají, nicméně vycházeli jsme z toho, jak hráli předtím. Z Česka odešli, protože byli nejlepší a my věříme, že to potvrdí. Doufáme, že se v národním týmu prosadí a získají tím lepší pozici i v klubech. Zrovna v Hložkově případě není snadné se prosadit v nejlepším týmu Bundesligy."

Podle čeho vzešla trojice brankářů Matěj Kovář, Jindřich Staněk a Vítězslav Jaroš?

"Jsme v kontaktu s Radkem Černým a vyšlo nám to takto. Na nějaké brankáře jsme často posílali pozorovatele, aby je viděli naživo. Jaroše jsme sledovali asi v sedmi zápasech. Je to opět rozhodnutí do budoucna. Chybí tam třeba hrdina posledních dní Martin Jedlička z Plzně, který byl v užším výběru. Musím při této příležitosti Plzni poblahopřát, že takto reprezentuje český fotbal a věřím, že ještě vybojuje místo v Lize mistrů."

V nominaci je několik hráčů, kteří za Slavii a Spartu hráli těžké zápasy proti Liverpoolu a AC Milán. Nezměnila vám nepovedená konfrontace názor na některá jména?

"Nebudu komentovat fotbal, který hrají kluby. Jsem tu od toho, abych řešil, jak bude hrát národním tým, jak se budeme prezentovat a já věřím, že to povolaní hráči zvládnou."

Vrací se Antonín Barák. Měl jste o něm hned jasno?

"Tonda je hráč, který tu citelně scházel. Takových tu moc něběhá. Umí rozhodnout zápas, vymyslet gól, což několikrát prokázal i v minulosti."

Šanci dostávají i nováčci Jurásek, Šulc, Hranáč. Jak je vidíte?

"Plzeňská dvojice pod Miroslavem Koubkem roste. Sledujeme je delší čas. Jejich obrovská výhoda je, že jsou rychlostní, vytváří si gólové šance, střílí góly. Jsou to hráči budoucnosti a pro nás velmi důležití."

A Jurásek?

"Je to v našich očích asi nejtalentovanější chlapec v psolední době. To, že nemůže hrát za jednadvacítku kvůli trestu, nám nahrálo a vzali jsme ho. Naopak jsme uvolnili Martina Vitíka, který spíš patří do kádru áčka, ovšem tentokrát vypomůže lvíčatům."