Alli věří v záchranu Evertonu a vyhlíží návrat. Mám jediný cíl, mistrovství světa 2026

Everton v pondělí podlehl Chelsea jednoznačně 0:6 a prohloubil tak krizi, do které se dostal kvůli bodovým odečtům za porušení pravidel o finanční udržitelnosti (PSR). Toffees po 33. kole Premier League klesli na 16. místo a na sestupové pozice mají pouze dvoubodový náskok. Zraněného záložníka Dele Alliho ale hrozba sestupu příliš nestresuje. Po zápase s Blues prohlásil, že pokud se fotbalisté z modré části Liverpoolu budou soustředit jen na fotbal, pádu do Championship se zvládnou vyhnout.

Everton za porušení pravidel PSR v aktuální sezoně pykal hned dvakrát. První odečet ho připravil o šest bodů, ten druhý o další dva a místo klidného ročníku svěřenci Seana Dyche musí řešit sestupové starosti.

Jejich komplikace zvýraznil pondělní debakl 0:6 na hřišti Chelsea, který je odsunul na šestnáctou příčku Premier League. S 27 body mají jen dvoubodový náskok na osmnáctý Luton, oproti nováčkovi aktuálního ročníku Premier League ale mají zápas k dobru.

"Věřím tomu, že to kluci zvládnou. Když přijdu do kabiny, cítím neuvěřitelné odhodlání a touhu to dotáhnout do konce a zůstat v Premier League," uvedl Alli v rozhovoru pro Sky Sports. "Musíme se ale soustředit jen na zápasy. pokud by se kluci nechali strhnout okolními vlivy, mohl by to být problém," dodal záložník, který se už přes rok pere se zraněním.

Bývalý hráč Tottenhamu do soutěžního duelu naskočil naposledy v únoru 2023 na hostování v tureckém Besiktasi. Od té doby neodehrál ani minutu. "Mám jediný cíl. Každý den mám na telefonu nastavené upozornění s nápisem mistrovství světa 2026," uvedl Alli s nadějí v hlase.

Pokud si bude chtít na světovém šampionátu zahrát, bude kromě pevného zdraví potřebovat také pomoc spoluhráčů. Z druhé ligy by se na vrcholnou reprezentační akci dostával jen velmi složitě. "Opravdu nemám strach, že by to kluci nedokázali. Je tu neuvěřitelně silná skupina hráčů. Každý zápas si vytváří spoustu příležitostí, mají tedy šanci pravidelně bodovat," řekl Alli.

Tabulka Premier League