Dvě stě gólů? Skvělý pocit, ale nejdůležitější je vítězství, hlásil Salah po jubilejní trefě

Mohamed Salah (31) přiznal, že vstřelení dvoustého gólu za Liverpool mu přineslo skvělý pocit. Egyptská hvězda vzala otěže zápasu do svých rukou a gólem a asistencí zařídila v Selhurst Parku pro "The Reds" důležité tři body, díky nimž se mužstvo od řeky Merseyside posunulo na první místo tabulky.

Salahův vyrovnávací zásah nasměroval Liverpool k sobotní výhře 2:1 na hřišti Crystal Palace. Svěřenci Jürgena Kloppa obrali domácí o všechny body díky vítěznému gólu Harveyho Elliotta v nastaveném čase.

Díky Salahově čtrnácté trefě v této sezoně se Egypťan stal po Ianu Rushovi (346), Rogeru Huntovi (285), Gordonu Hodgsonovi (241) a Billym Liddellovi (228) teprve pátým hráčem, který dosud nastřílel 200 gólů za Liverpool ve všech soutěžích.

"Nejdůležitější bylo, že jsme vyhráli. Je to skvělý pocit. Jsem šťastný za rekord a za to, že jsme vyhráli," netajil své pozitivní emoce Salah.

Liverpool odjížděl ze Selhurst Parku jako lídr soutěže, ačkoli druhý Arsenal by si v případě pozdější sobotní výhry na hřišti Aston Villy první místo vybojoval zpět. Bez ohledu na postavení v tabulce Salah vidí známky toho, že tým může pomýšlet na první titul od roku 2020.

"Vidím mentalitu bojovat až do konce. Pokračujeme v tom i nadále. Máme nový tým, protože je tu dalších šest nebo sedm hráčů. Musíme je vést. Hodně se toho učí a jsou moc fajn. Letos můžeme dokázat něco výjimečného," uvedla největší hvězda týmu.

Egypťan zároveň vyzdvihl klíčový přínos náhradníka Elliotta a dodal: "Je to dobrý kluk. Učí se. Rád na něj v tělocvičně tlačím. Bude mít dobrou kariéru. Pokud si bude chtít promluvit, stačí, když za mnou přijde."

Elliott slaví svůj vítězný gól v síti Crystal Palace. AFP

Mladý záložník zdůraznil, že toho od Salaha viděl hodně. "Můj zásah jen shrnuje to, co jsem se od něj naučil. Kdybych mluvil o tom, jaký na mě měl vliv, všichni by se nudili," smál se Elliott.

Autor vítězné trefy se nebál promluvit ani o titulových ambicích. "Jdeme správným směrem. Pokud můžeme na konci sezony aspirovat na titul, pak do toho jdeme. Cílem je vyhrát Premier League," uzavřel dvacetiletý fotbalista.