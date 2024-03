Guardiola? Na míle nejlepší trenér na světě, pochválil Arteta bývalého kolegu před vzájemným soubojem

Šéf lavičky Arsenalu Mikel Arteta (42) složil před nedělním šlágrem 30. kola Premier League poklonu svému soupeři, především pak protějšku Pepu Guardiolovi (53). Navzdory tomu chce, aby si jeho svěřenci tento zápas užili a obhájce titulu porazili.

Arsenal, který s napětím očekává, zda budou Bukayo Saka, Gabriel Martinelli a Gabriel Magalhaes pro zápas fit, je deset kol před koncem se 64 body v čele tabulky Premier League. Obhájci titulu City jsou třetí s jednobodovou ztrátou, Liverpool je druhý s horším skóre.

Aktuální podoba tabulky. (31.3.) Livesport

Výhra po 9 letech?

Vítězství by ukončilo devítileté sucho Arsenalu na Etihad Stadium a výrazně by posílilo jeho naděje na titul. "Udělali jsme už hodně pro to, abychom byli v pozici, ve které jsme. Teď to musíme přijmout, užít si tento okamžik a prostě do toho jít," zdůraznil Arteta před novináři.

"City v lize zvedli laťku na úroveň, kterou jsme ještě neviděli a myslím, že i ve fotbale obecně," navázal. "To je na tomto sportu krásné, že vás to dělá lepšími, že je to pro vás větší výzva a že musíte držet krok s tímto tempem. O to se snažíme," uvedl populární kouč Arsenalu.

Arteta ocenil Manchester City. Opta by Stats Perform

Gunners v posledních týdnech drží krok ještě více, vyhráli posledních osm ligových zápasů a vstřelili v nich neuvěřitelných 33 gólů. Arteta byl pod Guardiolou v City asistentem, než převzal manažerské otěže v Arsenalu. Přátelství mezi oběma Španěly se ale datuje ještě z dob, kdy byli hráči. Díky tomu, že sedí na opačných pólech, se však jejich vztah poněkud změnil.

"Musí se to změnit, ale můj obdiv k němu určitě ne," řekl Arteta o Guardiolovi. "Můj názor je, že je to na míle daleko nejlepší trenér na světě a jeden z nejpříjemnějších lidí, které jsem ve fotbale potkal," dodal na adresu kouče Manchesteru City.

Arsenal hraje ve skvělé formě. Livesport

"Naše role jsou v tuto chvíli takové, jaké jsou. Musíme se přizpůsobit situaci. Asi bych raději porazil někoho jiného, s kým nemám takové vazby, ale to nepřipadá v úvahu. Oba chceme vyhrát. Známe se velmi dobře a já připravím zápas tak, abychom ho vyhráli," prohlásil jasně Arteta.

Arsenal byl před reprezentační přestávkou nejlépe hrajícím týmem v lize a jeho manažer doufá, že se mu podaří rychle získat zpět "ztracené" tempo. "Nemůžete si udržet momentum, to je pryč. Všichni jsou teď zpátky, všichni jsou pozitivně naladěni na to, co přijde, a těší se na to. Sledoval jsem všechny, jak přicházejí do budovy. Ta energie se mi líbí. Miluju jejich úsměvy. Byli šťastní, že jsou zase tady. Vlastně chtěli hned trénovat," prozradil Arteta.