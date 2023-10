Haaland a Mbappé? Jednoho dne Zlatý míč vyhrají. Erling si to zasloužil už teď, řekl Messi

Ani na osmý pokus nezastavil emoce. Lionel Messi (36) měl v pondělí večer při přebírání Zlatého míče skleněné oči. Dost možná i proto, že prestižní ocenění za sezonu 2022/23 získal v obrovské konkurenci. "Erling si to také velmi zasloužil," sklonil kapitán mistrů světa poklonu útočníkovi Manchesteru City Erlingu Haalandovi (23).

Messi získal osmý Zlatý míč v den narozenin svého velkého idolu Diega Maradony, který před třemi roky ve věku 60 let zemřel. "Neexistuje lepší místo k popřání narozenin před tolika lidmi, kteří milují fotbal tak, jak by to on sám chtěl. Ať už jsi kdekoli, Diego, všechno nejlepší! Tohle (Zlatý míč) je i pro tebe," prohlásil bývalý hráč Barcelony, k němuž se poté na pódiu přidali jeho tři synové.

Krátce poté se ve španělštině vyjádřil i ke svým největším konkurentům – bývalému spoluhráči Kylianu Mbappému a norskému střelci Erlingu Haalandovi. "Jednoho dne Zlatý míč získají. Erling si ho zasloužil už dnes," smekl Messi před autorem 56 soutěžních branek z minulé sezony.

"Haaland si to opravdu velmi zasloužil. Vyhrál Premier League, Ligu mistrů a zároveň byl nejlepším střelcem všeho," uvedl bývalý hráč Barcelony či PSG a vzápětí otočil zrak právě k útočníkovi Manchesteru City: "Tohle ocenění mohlo být dnes tvoje. Jsem si jistý, že ho v příštích letech získáš."

Při svém proslovu před nejen fotbalovou smetánkou Messi neopomněl ani klub svého srdce. "Samozřejmě, že Barcu sleduji. Je to klub, který miluji a budu milovat celý život," řekl bývalý kapitán katalánského celku.

"Mají skvělý tým. Jsou připraveni na to, aby mohli bojovat o Ligu mistrů. Nepochybuji o tom, že jsou kandidátem na vítězství," předpověděl Argentinec možný úspěch Barcelony na evropské scéně a vzápětí dodal: "Potřebují jen, aby na ně nebyl vyvíjen příliš velký tlak."

Messi se rovněž vyjádřil ke své budoucnosti: "Nevím, jak dlouho ještě budu hrát, ale mám v plánu si to užít."