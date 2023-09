Livesport Focus: Vášeň, identita, komunita, umění, emoce. To spojují fotbalové muraly

Mural art je moderní umělecký směr, v jehož rámci vznikají malby na zdech ve veřejném prostoru. Nejčastěji jde o velkoformátové obrazy přes stěny celých domů. Od street artu a graffiti se muraly liší především v tom, že jsou většinou tvořeny legálně, na objednávku, s jasným záměrem majitelů prostoru, který zdobí. Muraly jsou čím dál tím více se rozšiřujícím fenoménem veřejného prostoru současných měst světa. Velmi často je jejich tématem další velký globální fenomén – fotbal. I proto jsou tématem nového Livesport Focusu.

Symbol vášně – Bůh Neapole

Diego Maradona, stejně jako další hráči, kteří jsou považování za nejlepší v historii, je velmi častým „modelem“ fotbalových muralů. Zobrazen je na mnoha místech doma v Argentině, pro svou slávu všude možně po světě, a speciální, výsadní postavení má v italské Neapoli. Na jihu Itálie Maradona strávil mezi lety 1984 a 1991 nejúspěšnější období kariéry. S týmem vyhrál dva tituly (1987 a 1990), pro Neapol a její obyvatele je modlou. Mnoho jeho podobizen v ulicích města znovu „ožilo“ letos, když jeho následovníci po dlouhých 33 letech získali italské Scudetto.

Diego Maradona neodmyslitelně patří k Neapoli. Profimedia

Přeměna prostoru – nová ozdoba ligy i města v Miami

Muraly často slouží j velebení neestetických stěn a zdí v městské zástavbě. Do té doby nevzhledné budovy a uličky se mnou díky street artu proměnit v příjemný a zajímavý prostor a dostat úplně novou atmosféru. Nový náboj v létě 2023 ale v tomto případě nezískal jen tento dům v Miami, ale celé město, respektive celá severoamerická fotbalová liga Major League Soccer. Řeč je samozřejmě o příchodu Lionela Messiho, který si celou soutěž a tamní fotbalové fanoušky okamžitě podmanil. Přestup Lionela Messiho do Interu Miami byl oficiálně stvrzen 15. července 2023. Tento mural, stejně jako další vlna euforie kolem jeho příchodu do USA, vznikl ještě před oficiálním podpisem smlouvy. (Fotka zachycující malbu muralu v Miami je ze dne 10. července.)

Lionel Messi si začíná podmaňovat Miami. Profimedia

Národní identita – egyptský faraon

Fotbalové muraly často dotvářejí a posilňují identitu, hrdost a sounáležitost. Nezřídka na úrovni celého národa. V takovém případě jsou muraly nejen uměleckým dílem, designovým prvkem městského prostředí, ale také zrcadlem místní kultury a lidí. Dobrým příkladem jediného hráče, který má pro svůj národ nenahraditelnou cenu a hodnotu s přesahem daleko za hranice sportu, je Egypťan Mohamed Salah, jehož podobizny zdobí zdi snad ve všech egyptských městech.

Salah je egyptský národní hrdina. Profimedia

Komunita a inspirace – z pařížského předměstí národním klenotem

Fotbalové muraly často vznikají v místech, ze kterých fotbalové hvězdy pocházejí, kde vyrostly. Taková díla odkazují na hrdost daného místa, že takového hráče „vychovalo“ a z druhé strany i samotné hvězdy, která nezapomíná na svůj původ. Často jde o chudinské čtvrti či jinak zatížená místa daných měst. Muraly fotbalových hvězd tak mají za cíl i motivovat místní mládež, že – i přesto, že se situace může zdát složitá – má člověk věřit svým snům. Takovým případem je Bondy, jedna z částí nechvalně proslulého pařížského předměstí, a místní rodák Kylian Mbappé. Tento mural nechala vytvořit firma Nike. Kromě výše uvedených motivací tak jde také o její dobrou reklamu.

Kylian Mbappé může mnohé inspirovat. GlobalStreetArt.agency.

Kreativní reklama – Adidas Fresco

Někdy je prvotním a hlavním cílem muralu právě reklama. To ale neznamená, že takový mural nemůže být krásný a veřejnému místu dodat šmrnc. V roce 2006, při příležitosti pořádání Mistrovství světa v Německu, firma Adidas nechala vytvořit skvělý reklamní malbu na stropu nádražní budovy v Kolíně nad Rýnem. Umělecké dílo na motivy slavné Michaelangelovy fresky ze Sixtinské kaple zobrazovalo nejslavnější fotbalisty oblékající tuto německou značku a míče Teamgeist, s kterými se tento šampionát hrál.

AdAge.com

Zachycení okamžiku – dva kohouti na jednom smetišti

Fotbalové muraly zachycují slavné hráče, jejich gesta, mnohdy i slavné trenéry nebo dokonce i fanoušky. Někdy je ale hlavním motivem zachycení určitého okamžiku. Takové obrazy předávají emoce daného okamžiku všem kolemjdoucím. Speciální je v tomto ohledu zobrazení dvou velkých útočných konkurentů, když se proti sobě postavili v dresu odvěkých městských rivalů. Romelu Lukaku (v té době Inter) versus Zlatan Ibrahimovic (v té době AC Milán) a jejich mural přímo před stadionem Giuseppe Meazza, popřípadě San Siro (každý z milánských soupeřů nazývá stadion, který spolu sdílí, jinak). Mural zachycuje oba forvardy při jejich hádce během Milánského derby z ledna 2021, kde se do sebe opřeli kromě slov i hlavou. Oba hráči v zápase skórovali, Zlatan byl vyloučen, Inter nakonec vyhrál 2:1. Mural vytvořil neznámý umělec v noci jen pár dní po tomto derby.

Přímo u San Sira jde vidět střet dvou obrů. Profimedia

Vyjádření úcty i prostor pro hanobení – jednou obdivovaný, podruhé nenáviděný

V roce 2020 byl v Manchesteru vytvořen tento mural Marcuse Rashforda. Po městě jich vzniklo hned několik podobných. Všechny měly za účel uctění dobročinnosti anglického útočníka. Ten inicioval (a dále podporuje) řadu charitativních aktivit. Nejvíce se zaměřuje na problematiku hladovějících dětí z chudých rodin. Rashfordovy obrazy v ulicích Manchesteru se však ze dne na den (konkrétně 11. července 2021) staly z místa, které Rashforda oslavovalo, prostorem pro vyjádření hněvu vůči němu. Marcus Rashford toho večera neproměnil pokutový kop v penaltovém rozstřelu finále Eura 2021 v zápase Anglie proti Itálii. Mistry Evropy se ve Wembley stali Italové. Rashfordův mural byl poničen, posprejován nenávistnými nápisy, včetně rasistických. Posléze se mural naopak opět stal místem, kam mnoho Angličanů přicházelo Rashforda podpořit.