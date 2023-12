Highlighty víkendu: Rekordní PSV, strach o ikonu Lutonu, doping z čokolády i rozlučkový gól

Fotbalový podzim ve většině evropských lig pomalu končí a některá loučení si rozhodně říkají o nominaci do tradiční rubriky Livesport Zpráv. Ať už je to poslední domácí bundesligová trefa Emila Forsberga (32) nebo minela někdejšího kanonýra Stevena Berghuise (32). Potlesk si zaslouží PSV Eindhoven a všichni se modlí za zdraví kapitána Lutonu Toma Lockyera (29).

Gól víkendu

Dlouhých osm let strávil Švéd Emil Forsberg v dresu RB Lipsko a německému týmu pomohl k postupu do Ligy mistrů, dvěma vítězstvím v poháru i zisku superpoháru. Krátce před víkendovým zápasem s Hoffenheimem se ale rozletěla zpráva, že sobotní zápas bude jeho poslední před odchodem do Major League Soccer. Loučení to nakonec bylo hodně emotivní i díky parádní gólové trefě, která se nakonec ukázala jako vítězná.

Forsberg mistrně převzal dlouhý pas od Loise Opendy a pohotovým halfvolejem nekompromisně napálil míč pod břevno. Lipsko nakonec vyhrálo 3:1 a Švédův jubilejní 40. bundesligový gól symbolicky ukončil jednu krásnou éru.

Smolař víkendu

Ještě než Steven Berghuis přestoupil z Feyenoordu do Ajaxu, byl kanonýr “par excellence”, vždyť ve čtyřech sezonách po sobě dokázal dát 12 a více gólů. V současné době se ale dost trápí, v aktuální sezoně dal jen jediný gól a jeho rozpoložení dokumentovala i situace ze závěru zápasu Ajaxu se Zwolle. Za stavu 2:1 čekala na Berghuise prázdná brána…

Jenže nizozemský fotbalista naprosto nepochopitelně selhal, nezakončil a ke vší smůle nakonec jeho tým přišel doma o vítězství. Hosté srovnali na 2:2 v předposlední minutě…

Ze sociálních sítí

V německé Bundeslize se řeší případné velké plány se vstupem zahraničních investorů, proti čemuž se rozhodli protestovat fanoušci Unionu Berlín. Ti při výjezdu do Bochumi přibalili do kapes čokoládové mince zabalené do zlatého alobalu. Po sprše těchto mincí na hrací plochu se 12 minut nehrálo! Japonský útočník domácího týmu Takuma Asano ale nabídkou nepohrdl. Sebral cukrovinku ze země a s radostí si ji vychutnal. "Ta čokoláda mi dala sílu," smál se po zápase. Vždyť chvíli poté, těsně před koncem první půle, skóroval.

Statistika víkendu

V 55 evropských prvních fotbalových ligách hraje celkem 734 týmů, ale jen PSV Eindhoven se může pyšnit tím, že celý podzim odehrálo bez ztráty jediného bodu. Hráči z Phillips Arény dokonali své perfektní dílo díky jednoznačnému vítězství 4:0 na hřišti AZ Alkmaar, když už v 16. minutě vedli o tři góly. Jejich podzimní bilance v nizozemské Eredivisii čítá 56 vstřelených branek a jen šest inkasovaných.

Tak dominantní výkon byl v Nizozemsku naposledy k vidění v roce 1987 a také tehdy to byl tým z Eindhovenu, kdo jasně vládl. Tentokrát dlouhou dobu konkurovali PSV i hráči sanmarinského Virtusu, ti však minutý víkend prohráli s Cosmosem 0:3 a o sérii přišli.

Příběh víkendu

Tom Lockyer je pro fanoušky Lutonu ikonou. S kapitánskou páskou dovedl tým z Kenilworth Road po dlouhých 31 letech mezi smetánku anglického fotbalu. I když je pravda, že konec zápasu v play off proti Coventry, který se v květnu hrál ve Wembley, sledoval se svou rodinou z nemocničního lůžka. Na hřišti totiž zkolaboval. Lockyer se nicméně brzy vrátil, sezonu už začal zase v plné parádě.

Jenže v sobotu trnuli fanoušci Lutonu znovu. Jejich oblíbenec se na hřišti Bournemouthu opět sesunul k zemi a na hrací ploše ho kluboví lékaři museli oživovat. Zápas se nedohrál, důležité ale je, že velšský stoper je znovu při vědomí. Další podrobnosti však klub nesdělil, čeká se na podrobné výsledky vyšetření. Dva srdeční kolapsy během sedmi měsíců však zřejmě naznačují vážnější problém.

Fotka víkendu

Ještě před rokem na mistrovství světa v Kataru byl nizozemský středopolař Davy Klaassen prostovlasý muž. Když ale nastupoval na poslední minuty zápasu italské Serie A mezi Laziem Řím a Interem Milán, zdobila jeho hlavu opravdu bohatá blonďatá kštice.

Změny si všimli správci internetového profilu Ajaxu Amsterdam, za který Klaassen kdysi hrával a z fotografie, kterou pořídili přímo z televizního přenosu, se stal virální kousek. Je to vůbec Davy? A jak je možné, že mu vlasy tak rychle narostly?