Konečně svobodný. Útočník Toney se raduje z návratu po trestu a chce se Brentfordu odvděčit

Útočník Brentfordu Ivan Toney (27) prohlásil, že se cítí svobodný, když ve středu na sociálních sítích oslavil konec svého osmiměsíčního suspendování z fotbalu. Angličan s jedním reprezentačním startem pykal za porušení pravidel fotbalové asociace o sázení, proti nimž se provinil celkem 262krát. Toney byl mimo hru od loňské květnové porážky Brentfordu 0:1 s Liverpoolem. Za klub ze západního Londýna dosud vstřelil v 64 zápasech Premier League 32 gólů.

Toney ve středu odpoledne zveřejnil prostřednictvím svého účtu na sociální síti X (dříve Twitter) gif s popiskem "free!", zprávu na uvítanou mu u příspěvku zanechal i jeho klub. "Vítej zpět, králi," stojí v ní. 27letý útočník by se měl nyní s týmem Thomase Franka připravovat na sobotní střetnutí Premier League proti Nottinghamu Forest.

"Není pochyb o tom, že by se (Toney) rád vrátil a ukázal to nejlepší. Rád by se klubu odvděčil za podporu," řekl šéf Brentfordu Frank pro BBC po úterní porážce v odvetném utkání třetího kola FA Cupu proti Wolves, které jeho svěřenci po prodloužení prohráli 2:3.

"Chyběl mu fotbal, chybělo mu být součástí týmu. Je to tým, jehož je opravdu rád součástí. Má tu tolik dobrých kamarádů. Společně si užívají fotbal, užívají si hrát za Brentford a pro fanoušky," dodal dánský trenér.

Ivan Toney (vpravo) byl suspendován od května. AFP

Před zákazem činnosti se Toney probojoval i do výběru anglického reprezentačního kouče Garetha Southgatea a mnozí ho považovali za jasnou dvojku v útoku za kapitánem Harrym Kanem. Rodák z Northamptonu byl od léta také předmětem intenzivních přestupových spekulací, zejména byl spojován s Arsenalem, Chelsea a Tottenhamem.

Útočník však nedávno veřejně prohlásil, že doufá, že bude moci splatit důvěru a trpělivost, kterou mu věnoval Brentford, kde působí od roku 2020, kdy podepsal smlouvu z Peterborough. "Mám mu toho hodně co vracet a nemůžu se dočkat, až k tomu dostanu příležitost," řekl Toney pro Sky Sports, když mluvil o podpoře, kterou mu tým během jeho trestu projevil.

Toney se k opakovanému porušování pravidel o hazardu přiznal. AFP

"I když jsem nebyl na hřišti, fanoušci zpívali mé jméno. Na sociálních sítích jsem dostal spoustu vzkazů. Měl jsem husí kůži, když jsem věděl, že za mnou stále stojí, i když tam nejsem. Každý ví, že Brentford je rodinný klub. Všichni tu byli vždycky úžasní. Nemůžu jim dostatečně poděkovat. Stáli za mnou od první minuty. Takže mám co splácet," dodal Toney, jenž nedávno vstřelil hattrick za B tým Brentfordu v přátelském utkání proti Southamptonu U23.